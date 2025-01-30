Kasten öldürmeye teşebbüsten 9 yıl 7 ay hapis

Alanya 1.Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık Murat K. ve avukatı katılırken müşteki avukatı katılmadı.

YÜCE ADALETİNİZE SIĞINIYORUM

Alanya 1.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı sanık Murat K, "Kasten Öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılacaksınız ne söyleyeceksin diye sorması üzerine sanık Murat K İstemeden başıma gelen talihsiz olay yaşadım canımı korumak için silahla yaraladım 'Yüce Adaletinize Sığınıyorum 'Yaralama ve öldürme kastım yoktu" dedi.

MÜŞTEKİ ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇMİŞTİR

Sanık avukatı, "Müşteki Özgür Akçam şikayetinden vazgeçmiştir, müvekkilimin beraatini talep ederim" dedi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Alanya 1.Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tutuksuz yargılanan sanık Murat K, Kasten Öldürme suçundan 9 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası, Adli Kontrol şartının kaldırılmasına ve Yurt Dışına çıkış yasağının devamına karar verildiği açıkladı.