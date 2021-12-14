Kasten yaralama, tehdit ve hakaret... Bu kez de başından vurdu! Kadıköy’de dehşet anları





DAHA ÖNCEDEN ŞİKAYET ETMİŞ

Yaralanan Demet S.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı fakat tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Ayrıca Demet S.'nin olaydan yaklaşık 1 ay önce şüpheli Tolga Ergen'den "tehdit" suçundan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kadıköy'de genç kadını başından vurdu! Olay yerinden kaçmaya çalışırken yakalandı | Video

Şüpheli Tolga Ergen'in Demet S.'ye karşı işlediği iddia edilen 3 kez "kasten yaralama" ile "tehdit" ve "hakaret" suçlarından toplamda 5 adet suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.