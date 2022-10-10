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Giriş Tarihi: 10.10.2022 15:58

Katakulli filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi? Katakulli bu akşam TV'de!

Kanal D ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan Katakulli filmi oyuncuları, konusu ve çekildiği yer gibi birçok detayla merak konusu haline geliyor. Komedi türündeki yapımın başrollerinde Yağızcan Konyalı, Jessica May, Alper Baytekin gibi birbirinden ünlü oyuncular yer alıyor. Bu noktada “Katakulli filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Katakulli filmine dair merak edilen detaylar.

Katakulli filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi? Katakulli bu akşam TV’de!

Bu akşam filmseverlerle buluşacak olan Katakulli filmini izleyenler yapıma dair detayları araştırıyor. Birbirinden ünlü isimleri başrollerinde barındıran yapımla ilgili olarak "Katakulli filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi?" soruları yanıt aramaya başladı. 2022 yapımı komedi türündeki film izleyenlerine sinema keyfi yaşatacak. İşte Katakulli filmine dair merak edilenler.

KATAKULLİ KONUSU

Kemal öksüz ve yetim bir çocuktur, mahalleli kol kanat germiş onu sahipsiz bırakmamışlardır. Her şeyini mahallesinin güzel insanlarına borçlu olduğunu düşünen Kemal daha çocuk yaşlarda "Büyüyünce bana kol kanat geren bu insanları hiçbir zaman darda koymayacağım" diye kendi kendine söz vermiştir. Ama Kemal büyümüş ve hırsız olmuştur. Kemal'in vicdanı ağır basar ve hırsızlığı bırakmaya karar verir. Ne var ki Kostirik'in aldığı son bir iş vardır. Kostirik, bu işi de halledip sonra tövbe etmesi için Kemal'e ısrar eder. Kostirik'in ısrarına dayanamayan Kemal bunu kabul eder. Ailenin kızı Meryem, abilerinin yokluğundan istifade sevgilisini eve getirmiştir. Meryem sevgilisini Kemal'in saklandığı odaya getirir. Fakat, Meryem'in abileri eve gelmişlerdir. Meryem o panikle, sevgilisini pencereden aşağı atar. Kemal'i, kız kardeşlerinin sevgilisi zanneden abiler kararlarını verirler. Kemal iki gün sonra gelip Meryem'i isteyecektir.

Kemal kafasında deli sorularla eve dönerken karanlık sokakların birinden bir kızın yardım çağrısını duyar. Kız "help" diye bağırdığından anlaşılmaktadır ki yabancı bir turist… Olay yerine geldiğinde, üç magandanın kızı sıkıştırdığını görür, müdahale eder. Kemal görevini yapmıştır; gerisini polis halletsin diyerek yoluna gidecektir ama bir bakar ki İtalyan kız peşinden geliyor. Kemal'in onu bir başına bırakmamasını istemektedir. Kemal, gecenin bir vakti ondan yardım dilenen bir kızı ortada bırakmaya vicdanı el vermez. İşte zaten başına ne geliyorsa vicdanı yüzünden gelmektedir. Kemal, İtalyan kızın peşinden gelmesine izin verdiği anda ne büyük bir belaya bulaştığını farkında değildir.

OYUNCULAR

Yağızcan Konyalı,

Jessica May,

Alper Baytekin,

Hüseyin Turunç,

Gürkan Deniz Akhanlı,

Saniye Samra

Ayhan Sicimoğlu

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Katakulli filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi? Katakulli bu akşam TV'de!
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