Katar-Türkiye Konteynır Kardeşlik Kentinin ilki kuruldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük hasara yol açtığı Hatay'da Katar-Türkiye Kardeşlik Konteynır Kenti kuruldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da önceki akşam ziyaret ettiği konteynır kentin ilk etabı, 632 konteynırdan oluşuyor. Katar –Türkiye Konteynır Kardeşlik Kenti'ne 27 yaşındaki engelli kızı Kübra Abbasoğulları ile birlikte yerleşen Fatma Abbasoğulları (66) deprem anından itibaren kendilerin yalnız bırakmayan başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a olmak üzere herkese teşekkür etti. Depreme Antakya'daki 4'üncü kattaki evlerinde yakalanan Fatma Abbasoğulları, kendi canı pahasına engelli kızı Kübra'yı bırakmadığını söyledi. Kızının yürüme engelli olduğunu da belirten anne Fatma Abbasoğulları, "Deprem evimizi yıktı. Merdivenler yoktu. 'Ölürsek te birlikte ölelim' dedim. Kızımla kaldım. Çaresizce 5 sata bekledik. Komşularımızın çocukları gelip ikimizi enkazdan çıkardı. Şükür bu günümüze" dedi.

DEVLET BİZE SAHİP ÇIKTI

Fatma Abbasoğulları depremde devletin kendilerine sahip çıktığını söyledi. Depremden sonra önce İskenderun'da bir gemide sonra da Katar –Türkiye Konteynır Kardeşlik Kenti'ne yerleştirildiklerini belirten anne Fatma Abbasoğulları, "Devletimiz sağ olsun. Depremin ardından gemide kaldık. Çamaşırlarımız bile görevlilerce günü gününe yıkandı. Şimdi kızımla birlikte buraya yerleştirildik. Konteynır'ın içinde buzdolabı bile var. Banyosu çok güzel. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Gelip burada bile bizi ziyaret etti" dedi. Fatba Abbasoğullarına konteynır komşusu olan Saadet Aslan ise depremin ardından önce Mehmetcik Çadır kentine yerleştiklerini sonra da Katar –Türkiye Konteynır Kardeşlik Kenti'ne geldiklerini belirterek, "Mehmetçik bizim çamaşırlarımızı daha yıkadı. Devlet yoktu demek üzüntü verici" diye konuştu.





KONTEYNIR KENTİN NEŞESİ ÇOCUKLAR

Katar –Türkiye Konteynır Kardeşlik Kenti'nde yaşayan çocuklar memnun. Yerleşen depremzedeler memnuniyetlerini dile getirdiler. Konteynırlarda buzdolabı, ocak, banyo tuvalet her şeyin tam ve eksiksiz olduğunu söylediler. Buna en çok çocuklarını sevindiğini de belirten depremzedeler, "Cumhurbaşkanımız bizi ziyaret etti. Doktor ve hemşiremiz konteynır kente mevcut. 3 öğün yemek sıcak çayımız var" diye konuştular.