Katar’da Trabzon tanıtım günleri başladı

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri'nin açılış töreni yapıldı. Açılışa, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Trabzon Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Trabzon Dernekleri Federasyonu temsilcileri ve Katarlı yetkililer katıldı.

ŞEHİTLERİMİZE MİNNETTARIZ

Açılışta konuşan Başkan Genç, "Bizler, kadim şehrimiz Trabzon'u tanıtmak için buradayız. Ancak bir yanımız hüzünlü. Bugün Trabzon'umuzda kahraman şehidimiz Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day ebediyete uğurlandı. Kahraman şehidimize ve canları pahasına vatan topraklarını bizlere yurt eyleyen tüm şehitlerimize minnettarız. Hepsine Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Onların bizlere emanet ettiği topraklara sahip çıkmak ve her yönüyle gelişmiş yaşam alanları olarak gelecek nesillere aktarmak boyun borcumuzdur. Bu sorumlulukla çalışıyoruz" dedi.

TRABZON'U DÜNYAYA TANITMAYI HEDEFLİYORUZ

Trabzon'un tanıtımı için Katar'da bulunduklarını vurgulayan Başkan Genç, "Trabzon'umuz kadim bir şehir. Doğasıyla, kültürüyle ve insanıyla muhteşem bir şehir. Tarihin, kültürün, sanatın, mizahın, sporun ve doğal güzelliklerin zirve yaptığı bir şehir. Bu kadim şehri dünyaya tanıtmayı ve turizm başkentine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Sadece turizm değil, ticari alanda da Katarlı dostlarımızla iş birliği yapmak istiyoruz. Bu etkinliğimizin, kardeş şehir olarak gördüğümüz Doha ile ve ülkelerimiz arasındaki ilişkilere önemli katkı sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisinin büyük ilgi gördüğü açılışın ardından, Trabzon'u tanıtıcı stantlar gezildi.