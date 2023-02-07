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Giriş Tarihi: 8.2.2023

Katar’dan depremzedeler için 10 bin konteyner ev

Katar’dan depremzedeler için 10 bin konteyner ev
Katar, Türkiye'yi vuran ve Suriye'de de hissedilen depremler nedeniyle iki ülkeye 10 bin mobil ev gönderileceğini duyurdu. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye yapılan yardımlar sürüyor. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, depremlerin yol açtığı yıkım nedeniyle evsiz kalan on binlerce kişi için Türkiye ve Suriye'ye 10 bin mobil ev gönderileceği bildirildi. Açıklamada, "Katar, Suriye ve Türkiye'de depremden etkilenen halka yardımcı olmaya yönelik devam eden çabalar kapsamında depremden etkilenen bölgeler için 10 bin mobil ev tahsis etti" denildi.

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Katar’dan depremzedeler için 10 bin konteyner ev
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