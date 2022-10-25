Katar’dan Ne Alınır? Katar’da Ucuz Olan Şeyler Neler, Hediye Giyecek, Yiyecek Olarak Ne Getirilir?

Katar'dan neler alınır sorusunun yanıtı birkaç cümle ile geçiştirilmeyecek kadar çeşitlere sahip. Katar gezilerinde turistler, sevdiklerine götürmek üzere Katar'da ucuza kozmetik, giyecek, ayakkabı gibi ürünlerin neler olduğunu merak etmektedir. Peki, Kuveyt'ten alınacak hediyelik eşyalar nelerdir? İşte ayrıntılı bilgiler...

KATAR'DAN NE GETİRİLİR?

Arap Yarımadasının doğusunda hemen Basra Körfezinde yer alan Katar, çölleri, plajları, lüks otelleri ve gösterişli alışveriş merkezleri ile son zamanlarda ziyaretçilerin ilgisine mazhar olan ülkelerden birisi haline gelmiştir. Zengin ekonomisiyle dünya genelinde pek çok ülke ile arasında iş anlaşmaları olduğundan dolayı, Katar'a iş gezisi için gidenlerin sayısı da hayli fazla. Ziyaretçiler ne amaçla giderse gitsin, Katar'a ait birbirinden güzel sembolleriyle tanışmakta, bunlardan sevdiklerine de götürmek istemektedir. Durum böyle olunca Katar ziyaretçileri Katar'dan neler getirilir, Katar'ın neyi meşhur araştırmaya girişmektedir.

Eğer sizde Katar'dan yakınlarınıza ve sevdiklerinize Katar'a özgü hediyeler götürmek istiyorsanız, Katar'ın en meşhur şeyi yani hurma ve hurmadan yapılmış çeşitli atıştırmalıkları tercih edebilirsiniz. Katar'da en çok satan hediyelik ürün olan hurma, dünyanın her bir köşesine hediye olarak görülmektedir. Ama sanmayın ki Katar'dan alınabilecek hediyelik sadece hurma... Vaktiniz varsa, armağan götürmek istediğiniz yakınlarınızın sayısı çoksa ve Katar'dan alınabilecek bütçeye uygun hediyelikler nelerdir merak ediyorsanız lütfen yazımızın devamını kaçırmayın.

KATAR'DA UCUZA HEDİYELİK EŞYA NE ALINIR?

Yurt dışı seyahatlerinin en güzel yanlarından biri, kuşkusuz ki alışveriştir. Katar seyahatlerinde bireyler hem kendileri için hem sevdikleri için neler alabileceğini, Katar'dan neler götürüleceğini merak etmektedir. Katar'dan alınabilecek hediyelik eşya listesi epeyce kalabalık ve biz sizler için araştırıp Katar'da uyguna temin edilebilecek, en revaçtaki hediyelik eşyaları derleyip bir araya getirdik.

Öncelikle Katar'ın hemen her yerinde yörenin meşhur yemişi hurma ve hurmadan üretilmiş çikolata, atıştırmalıklar turistler tarafından çok beğenilmekte, kilolarca satılmaktadır. Katar'da en çok satılan hediyelik eşyalarda hurmayı, ışıl ışıl şallar, dokuma ürünler, meşhur Dallah cezveleri (yüzyıllık kahve geleneğinin bir sembolü), baharatlı ve aromalı kahveler, işlemeli eşarplar, Katar'a özgü oud kokusu takip etmektedir. Ayrıca Katar'da hemen her dükkanda zarif işlemeli camlardan yapılmış Arap lambaları bulabilirsiniz, bu lamba ve avizeler gerçekten şık bir hediye isteyenlerin kalbini fethedecektir.