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Giriş Tarihi: 21.4.2022 10:41 Son Güncelleme: 21.4.2022 10:54

Katil 15 ay sonra JASAT dedektiflerine yakalandı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Katil 15 ay sonra JASAT dedektiflerine yakalandı

İzmir'de 15 ay önce av tüfeğiyle vurularak öldürülen 86 yaşındaki Yıldırım Ekinci cinayetinin şüphelisi İ.A., JASAT dedektiflerinin sıkı çalışması sonucu yakalandı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden İ.A. geçmişten gelen bir husumet nedeniyle Ekinci’yi öldürdüğünü söyledi. İ.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Menemen ilçesi Yahşelli Mahallesi'nde 11 Ocak 2021'de meydana gelen olayda mahallede yaşayan 86 yaşındaki Yıldırım Ekinci, kimliği belirsiz şüpheli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Olayın aydınlatılması amacıyla Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ve Olay Yeri İnceleme timlerinden oluşan özel ekip görevlendirildi.

15 ay boyunca olay yeri yakınında bulunan güvenlik kameralarını inceleyen, olay yerindeki delilleri toplayan ekipler, 19 Nisan günü 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma ekiplerince çapraz sorguya alınırken, şüphelilerden İ.A., cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. İ.A.'nın geçmişten gelen bir husumet nedeniyle Yıldırım Ekinci ile sorunlarının olduğu, yaşlı adamı bu nedenle av tüfeğiyle vurup öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Gözaltına alınan diğer şüpheliler serbest bırakılırken, cinayet şüphelisi İ.A. adliyeye sevk edildi. İ.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Katil 15 ay sonra JASAT dedektiflerine yakalandı
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