Katil 19 yıl 7 ay 6 gün hapis cezası aldı

Trabzon'da bir grup genç arasında yaşanan kavgada, Furkan Birkan Öztürk'ün (29) silahla vurularak hayatını kaybettiği, ağabeyi Gürkan Öztürk'ün (37) yaralandığı olayla ilgili açılan davada karar çıktı. Kararda sanık Bedirhan Kürşat Aktürk'e (23), maktule karşı 'kasten öldürme' suçundan ve Gürkan Öztürk'e yönelik basit yaralama suçundan olmak üzere toplam 19 yıl 7 ay 6 gün hapis cezası verildi. Olayda hayatını kaybeden gencin annesi Ayhan Öztürk ise, "Benim suçsuz, günahsız yavrumu toprağa koydular. Ötekileri beraat ettirdiler. Ellerini kollarını sallayarak sokakta gezecekler" diye gözyaşı döktü.

Olay, 15 Mayıs 2021 tarihinde Ortahisar ilçesi 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre 2 çocuğun kavga etmesi sonrası aralarında husumet oluşan Furkan Birkan Öztürk ile Bedirhan Kürşat Aktürk (23), yakınlarının da araya girmesi ile barışmak için buluştu. Taraflar arasındaki görüşme sırasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bedirhan Kürşat Aktürk'ün yanında taşıdığı tabancadan çıkan kurşunla Furkan Birkan Öztürk kasığından, ağabeyi Gürkan Öztürk bacağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayda ağır yaralanan Furkan Birkan Öztürk, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü,Cinayet Büro ekipleri aralarında cinayet şüphelisi Bedirhan Kürşat Aktürk'ün de yer aldığı G.Ö.,Y.Ö, E.Ö., İ.G.Y., S.P. ve Ü.A.yı gözaltına aldı. Kavga sırasında karnından bıçaklandığını iddia eden Bedirhan Kürşat Aktürk ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Trabzon 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Birkan Öztürk'ün hayatını kaybettiği, Gürkan Öztürk'ün yaralandığı olayla ilgili 'kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla açılan dava duruşmasında karar çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Bedirhan Kürşat Aktürk ile başka davadan tutuklu Serkan Pehlivan (19) ve tutuksuz sanıklar İskender Günen Yıldırım (24), Semih Kumaş (20), Hakan Bektaşoğlu (33) ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklardan Ümit Atasoy da (29) duruşmaya Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

ORTAYA ÇIKAN SES KAYDINA" 'ŞAKA' SAVUNMASI

Mahkeme başkanı, dosyaya yeni eklenen ses kaydında ise sanıklar arasında geçen konuşmada "Bedirhan'ın bıçaklandığı bıçak mı?" ifadesinin tespit edildiğini söyleyerek, sanıklardan ses kaydına dair savunma istedi. Tutuksuz yargılanan sanık İskender Günen Yıldırım, ses kaydında geçen konuşmayı şaka amacıyla yaptıklarını iddia etti.

Tutuklu sanık Bedirhan Kürşat Aktürk de olay yerinde bıçaklandığını belirterek, "Bir insan kendini nasıl bıçaklar ya da bıçaklatır? Maktul beni bıçakladı. Olay yerinde kan örneklerim çıktı. Kendimi kurtarmak için ateş ettim" sözleriyle kendini savundu. Diğer tutuksuz sanıklar Hakan Bektaşoğlu, Semih Kumaş ve Serkan Pehlivan da ses kaydındaki konuşmaların şaka amaçlı gerçekleştiğini öne sürdü. Duruşmaya Giresun'da yaşayan ve SEGBİS üzerinden katılan sanık Ümit Atasoy da, ses kaydının olduğu tarihte Trabzon'da olmadığı ve konudan habersiz olduğunu söyledi.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN 19 YIL 7 AY 6 GÜN HAPİS

Mahkeme heyeti, taraf avukatları ve sanıkların son sözlerinin dinlenmesinin ardından kararı açıkladı. Tutuklu sanık Bedirhan Kürşat Aktürk'e "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis, kavganın karşılıklı olması nedeniyle tahrik indirimi uygulanarak 16 yıl hapis cezası aldı. Sanık Aktürk ayrıca maktulün kardeşi Gürkan Öztürk'e yönelik eylemi nedeniyle de 3 yıl 7 ay 6 gün hapis cezası olmak üzere toplam 19 yıl 7 ay 6 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuksuz sanık İskender Günen Yıldırım da, maktul Birkan Öztürk'e karşı eylemi olmaması nedeniyle beraat ederken, Gürkan Öztürk'e karşı 'basit yaralama' suçu işlediği gerekçesiyle verilen 8 ay hapis cezasına tahrik indirimi uygulanarak 6 aya düşürüldü.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Semih Kumaş'a 'basit yaralama' suçundan 1 yıl 4 ay hapsine karar verirken, sanık Serkan Pehlivan'ın önce 240 gün adli para cezasına, yaşı küçük olması nedeniyle 160 gün adli para cezasına indirilmesine, diğer sanıklar Ümit Atasoy ve Hakan Bektaşoğlu'nun ise beraatine karar verdi.

"KARARI KABUL ETMİYORUM"

Hayatını kaybeden Birkan Öztürk'ün ailesi, kararın çıkmasının ardından Adliye çıkışında açıklama yaptı. Karara tepki gösteren Birkan Öztürk'ün annesi Ayhan Öztürk (62), "Kararı kabul etmiyorum. Kapıma kaç kişi geldiyse Bedirhan ile aynı cezayı almasını istiyorum. Bedirhan'ın da 16 yıl ceza almasına itiraz ediyorum. Benim suçsuz, günahsız yavrumu toprağa koydular. Ötekileri beraat ettirdiler. Ellerini kollarını sallayarak sokakta gezecekler. Benim 4 tane daha yavrum var. Kafamı yastığa koyamıyorum. Sabaha kadar onları bekliyorum. Çocuklarımın başına bir iş mi gelecek, ne yapacağım, nasıl koruyacağım? Böyle bir adaleti kabul etmiyorum. Sonuna kadar bunun peşinden gideceğim. Benim çocuğumu kapımda gelip 6-7 kişi öldürüp, azmettirip giden insanlar ceza almıyorlar. Çocuklarımı korumak zorundayım" dedi.

''ELLERİNİ KOLLARINI SALLAYIP SOKAKTA NASIL GEZECEKLER'

Yargılanan tüm sanıkların ağır ceza almasını istediğini belirten Anne Öztürk, "Bunlar nasıl ellerini kollarını sallayıp sokakta gezecekler? Bunların başında büyükleri, anaları babaları yok. Bunları sokaklardan toplayın. Benim gibi başka anaların da yürekleri yanmasın, başka ocaklar sönmesin. Benim evladım yok yere gitti. Hiçbir suçu günahı yoktu. Bir komşunun çocuğu biriyle dövüşürken araya girip ayırdı. Sonu ölüm müydü? Bir gün gelip arabamızı kurşunlardılar, başka bir gün işyerinde çocuğumun kafasına silah dayadılar. Yarın kim bilir ne yapacaklar? Hangisini koruyayım?" sözleriyle tepki gösterdi.