Katil bekçinin itırafı 3 cinayeti çözdü

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun talimatı ile kurulan özel ekip, 2006'da Gebze'de elleri ve ayakları bağlanmış, boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunan 30 yaşındaki muhasebeci Bülent Demir'in dosyasını incelemeye aldı. Demir'in İstanbul'da çalıştığı tekstil firmasındaki çelik kasa ile ortadan kaybolduktan 10 gün sonra cesedinin bulunduğu belirlendi. Konuyla ilgili firmanın gece bekçisi Mustafa M. gözaltına alındı. Mustafa M. hem suçunu itiraf etti hem de diğer şüphelilerin ismini verdi. Mustafa M. ifadesinde "Firmadaki çelik kasayı çalma planı yaptık. Fabrikaya girdiğimizde mesaiye kalan muhasebeci Bülent Demir ile karşılaştık. Onu etkisiz hale getirip, ellerini ve ayaklarını bağlayarak fabrikadan kaçırdık, daha sonra Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boğazını kesip ormanlık alana attık.Ayrıca içerisinde o dönemde işçi maaşları olarak 80 bin TL'nin bulunduğu kasayı da fabrikadan alıp, içerisini boşalttıktan sonra Sakarya Geyve ilçesinde bir dere kenarına attık" dedi. Mustafa M. sorgusunda cinayet ve kasa hırsızlığını Murat Dayanç ve A.B.E ile birlikte işlediği, kasanın boşaltılmasına ise M.Ö. ile M.K.'nın yardım ettiğini söyledi. Mustafa M. devam eden itirafında ise Dayanç'ı aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu 2014'te öldürüp İstanbul Kurtköy'de ormanlık alana bıraktığını da itiraf etti. İki ayrı cinayeti tüm detayları ile itiraf eden Mustafa M. bu cinayetler dışında başka suç ortakları ile 2018'de ortadan kaybolan iş insanı Tekin Uğurlu'yu da alacak-verecek meselesi nedeniyle M.B. ve babası B.B. ile öldürdüklerini, parçalara ayırdıktan sonra İstanbul Esenyurt'ta otoyol kenarına gömdüklerini söyledi. Bu itirafın ardından Uğurlu'nun cesedinden kalan kemiklere ulaşıldı. Mustafa M. sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kocaeli polisi ise topladığı deliller ve itiraflar doğrultusunda Bülent Demir cinayeti ve kasa hırsızlığı suçuna karışan A.B.E. ile M.Ö. ve M.K.'yi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler de sorgularında suçlarını itiraf etti.