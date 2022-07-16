Katil: “Beni öldürecekti ondan önce davrandım”

Adana'da Kurban Bayramı'nın son günü portakal bahçesinde arkadaşıyla birlikte önce darp edilen daha sonra pompalı tüfekle vurularak öldürülen Abdülkadir Kayli'nin katil zanlısı M.T. yakalandı. Tutuklanan katil zanlısı emniyetteki ifadesinde Kayli'nin kendisini öldüreceğini düşündüğünü bu yüzden cinayeti işlediğini ileri sürüldü.

HİÇBİR NEDEN GÖSTERMEDİ

Olay, 12 Temmuz sabahı saat 04.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir portakal bahçesinde meydana geldi. M.T. (33) gece saatlerinde arkadaşları R.M. (28), R.A. (19) ve B.İ. (23) buluştu. M.T., mahalleden arkadaşı Abdülkadir Kayli (26) ve S.A.'yı (17) telefonla arayarak, buluşmak için yanına çağırdı. M.T. ile arkadaşları, bir süre sonra yanlarına gelen Kayli ile S.A.'yı hiçbir neden göstermeden darp etti.

TÜFEKLE İKİSİNİ DE VURDU

Bununla yetinmeyen M.T., aracındaki pompalı tüfekle Kayli'yi iki bacağından, yanındaki S.A.'yı ise sağ bacağından vurdu. Kayli ile S.A. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler ise otomobille kaçtı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Abdülkadir Kayli, doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı. S.A.'nın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

"ÖLDÜRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise adresleri belirlenen şüphelileri, eş zamanlı baskınlarda yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerden B.İ.'nin 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak' suçundan arandığı belirlendi. Cinayet şüphelisi M.T. ise ifadesinde, "Abdülkadir, geçmişte benden çakımı istemişti. Beni öldüreceğini düşünüyordum. Ondan önce ben yaptım" dedi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.