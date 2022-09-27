Katil cezaevinden arkadaşı çıktı

"O BENİ SATTI"

Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, Türevi'yi teyzesinin Sarıçam ilçesindeki evine giderken sokakta, diğer şüpheliler ise adreslerine düzenlenen baskınlarda yakaladı. Emniyete götürülen Türevi, ifadesinde, "İsmet, cezaevinden arkadaşım olur. Beni kavga ettiği kişilerin yanına tek başıma gönderdi. O beni sattı, bu nedenle vurdum" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlker Türevi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.