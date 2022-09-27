Katil cezaevinden arkadaşı çıktı

Adana'nın Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde 20 Eylül'de meydana gelen olayda motosikletiyle sokağa gelen İsmet Köse, buluştuğu 3 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı.
Köse, sırtına ve kalçasına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Çevredekiler tarafından yakındaki özel bir hastaneye götürülen Köse, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 10 boş kovan ve şüphelilerin kaçarken attığı tabancayı ele geçirdi.
BARIŞMAYA TEK GÖNDERDİ
Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayeti, Köse'nin cezaevinde tanıştığı arkadaşı İlker Türevi'nin (27) işlediğini, kavgaya Z.C.B. (18) ve M.Y.D. (24) da karıştığını tespit etti. Bir süre önce oturduğu sokaktaki komşularıyla tartışan Köse'nin, çıkan kavgaya Türevi'yi çağırdığı öğrenildi.
Daha sonra Köse'nin, barışmak isteyen komşularının yanına Türevi'yi tek başına gönderdiği, bu nedenle de aralarında husumet başladığı ortaya çıktı. Olay günü ise iki arkadaşın sosyal medya üzerinden tartışıp, birbirlerini tehdit ettikleri belirtildi.
"O BENİ SATTI"
Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, Türevi'yi teyzesinin Sarıçam ilçesindeki evine giderken sokakta, diğer şüpheliler ise adreslerine düzenlenen baskınlarda yakaladı. Emniyete götürülen Türevi, ifadesinde, "İsmet, cezaevinden arkadaşım olur. Beni kavga ettiği kişilerin yanına tek başıma gönderdi. O beni sattı, bu nedenle vurdum" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlker Türevi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.