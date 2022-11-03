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Giriş Tarihi: 4.11.2022

Katil çoban çıktı! Talihsiz kadının hikayesi yürekleri dağladı

Kayseri’de bir kar kuyusunda bulunan kemiklerin 21 yıl önce kaybolan Ayşe Kavak’a ait olduğu tespit edilmişti. Polis, Ayşe Kavak’ın o dönemki cep telefonundan yola çıkarak katilin çoban M.A. olduğunu belirledi. M.A. 20 yıllık zaman aşımı dolduğu için serbest bırakıldı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Katil çoban çıktı! Talihsiz kadının hikayesi yürekleri dağladı
Kayseri'de Yılanlı Dağı'ndaki bir kuyuda ceset olduğu söylentisinden yola çıkan SABAH Muhabiri Ali Altuntaş, dağa giderek birbirine yakın çok sayıda kuyuda 3 gün araştırma yaptı. Asırlık bir kar kuyusunda iskelet haline dönen cesedi bulan SABAH muhabirinin durumu Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e anlatması üzerine özel bir cinayet ekibi kuruldu. Kuyudan çıkarılan iskeletin 21 yıl önce kaybolan 7 çocuk annesi Ayşe Kavak'a (47) ait olduğu ortaya çıktı.



Yüzük, küpe ve kolyesi alındıktan sonra öldürülüp kuyuya atılan ve üzeri kaya parçalarıyla örtülmeye çalışılan Ayşe Kavak'ın katilini bulmak için Yılanlı Dağı'na çadır kuran polis, 2 mahallede 350 kişiyi sorguladı. Kavak'ın öldürülmeden önce gasp edilen telefonu teknik takibe alındı. Telefonundaki sim kartın cinayetin ardından değiştirildiği, farklı bir sim kart takılarak uzun süre kullanıldığı belirlendi. Telefonun sahibini belirleyen polis, 2001'de Yılanlı Dağı'nda çobanlık yapan M.A.'ya (55) ulaştı. M.A.'nın 1988'de bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü ve 12 yıl hapis yattığı, 2000'de Rahşan affıyla tahliye olduğu öğrenildi. 21 ayrı suç kaydı olan M.A.'nın sorgusunda suçlamaları reddettiği belirtildi.



ZAMAN AŞIMINDAN YIRTTI
M.A.'nın Kavak'tan gasp ettiği altınları kuyumcuda bozdurduğunu görgü tanıkları teyit etti. Cinayeti işlediği delilerle kesinleştirilen M.A., savcılık tarafından 20 yıllık zaman aşımı dolduğu için mahkemeye sevk edilmeden serbest bırakıldı.

EŞİNİ BULAMADAN ÖLDÜ
Halil Kavak, televizyon programlarına çıkarak, afişler bastırarak dört bir yanda eşini aradı. Hırdavat dükkânı dahil birçok şeyini kaybeden Kavak, eşini bulamadan 2012'de hayatını kaybetti.

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Katil çoban çıktı! Talihsiz kadının hikayesi yürekleri dağladı
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