Haberler Yaşam Haberleri Katil damada 3 yıl 7 ay daha hapis cezası
Giriş Tarihi: 2.11.2023

Katil damada 3 yıl 7 ay daha hapis cezası

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Katil damada 3 yıl 7 ay daha hapis cezası
Konya'da 3 yıl önce şiddet uyguladığı için kendisini terk ederek babasının evine dönen eşi Didar Dakım'ı (23) almaya giden Mehmet Dakım (23) çıkan tartışmada kayınpederi Barış Dakım'ı tabanca ile öldürdü. Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Dakım, 'kasten öldürme' suçundan 'iyi hal' hükümleri de uygulayarak 25 yıl hapse çarptırıldı. Aksaray T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda cezasını çeken Mehmet Dakım'ın, cinayeti işlediği günün sabahında da kayınpederinin evini kurşunladığı ortaya çıktı. Bu olayla ilgili görülen dava da sonuçlandı. Mehmet Dakım ve saldırısı sırasında yanında bulunan kuzeni Merdan Dakım, 'mala zarar verme' suçundan 6 ay, 'silahlı tehdit' suçundan ise 3 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere toplamda 3 yıl 7 ay 15 gün hapis cezalarına çarptırıldı. Sanıklara hiçbir indirim uygulanmadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | THY'deki network arızası giderildi: Seferler yeniden başladı! THY'den açıklama: Siber saldırı söz konusu değil
İhracı iptal edildi mesleğe dönecek
FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: Piyasalar merakla bekliyordu: Fed faiz kararını açıkladı!
Yarbay Emre Mert son uçuşunu yapmıştı: Başarılı pilota yeni görev!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kraliçeden Osman’a ziyaret
Aşkelon’da ATV-A Haber yayınına müdahale! Fanatik Yahudiler yayını böyle sabote etti
Eski HDP’li Hüda Kaya yurt dışına kaçarken yakalandı
Hamas'tan esir takası müzakereleri için ateşkes şartı
Adalet Bakanı Tunç’tan trol savcı açıklaması: “Danıştay’ın kararı kesin karar değildir”
ARKADAŞINA GÖNDER
Katil damada 3 yıl 7 ay daha hapis cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA