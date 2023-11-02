Katil damada 3 yıl 7 ay daha hapis cezası

Konya'da 3 yıl önce şiddet uyguladığı için kendisini terk ederek babasının evine dönen eşi Didar Dakım'ı (23) almaya giden Mehmet Dakım (23) çıkan tartışmada kayınpederi Barış Dakım'ı tabanca ile öldürdü. Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Dakım, 'kasten öldürme' suçundan 'iyi hal' hükümleri de uygulayarak 25 yıl hapse çarptırıldı. Aksaray T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda cezasını çeken Mehmet Dakım'ın, cinayeti işlediği günün sabahında da kayınpederinin evini kurşunladığı ortaya çıktı. Bu olayla ilgili görülen dava da sonuçlandı. Mehmet Dakım ve saldırısı sırasında yanında bulunan kuzeni Merdan Dakım, 'mala zarar verme' suçundan 6 ay, 'silahlı tehdit' suçundan ise 3 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere toplamda 3 yıl 7 ay 15 gün hapis cezalarına çarptırıldı. Sanıklara hiçbir indirim uygulanmadı.