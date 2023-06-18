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Giriş Tarihi: 19.6.2023

Katil damat ‘seri katil filmi’ bağımlısı çıktı

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Katil damat ‘seri katil filmi’ bağımlısı çıktı
Muğla Datça'da önceki gün Ali Murat Tutlu ile kayınvalidesi Sevgi Ağı (60) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tutlu eline aldığı bıçakla, kayınvalidesinin boğazını kesti. Cani damat, kanlar içinde yere yığılan kayınvalidesini 8 yerinden daha bıçakladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sevgi Ağı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından gözaltına alınan Ali Murat Tutlu ve eşi Özlem Tutlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Damat Tutlu'nun, sosyal medyadaki film gruplarında cinayet ve seri katil filmi önerileri istediği ortaya çıktı.

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Katil damat ‘seri katil filmi’ bağımlısı çıktı
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