‘Katil en ağır cezayı alsın’

İzmir'de aracına aldığı Delil Aysal (19) tarafından gasp edilip öldürülen iki çocuk babası taksi şoförü Oğuz Erge'nin (44) eşi Nevra Erge, SABAH'a konuştu: "Olay olmadan 1 saat önce eşimi telefonla aradım. 'Saat geç oldu. Çalışma artık. Eve gel' dedim. Eşim de, 'Arabayı kapattım. Eve geliyorum' dedi. 1 saat sonra vefat haberini aldım. Çok üzgünüm. Katilin cezasını çekmesini ve en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum. Davanın takipçisi olacağım."Taksiciler İzmir'de öldürülen meslektaşları için her kentte eylemler yapıyor. İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda toplanan taksiciler can güvenlikleri için panik butonu ve kabin istediklerini söyledi.