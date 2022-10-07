Katil enişteye ağır müebbet talebi! Baldızı Ezgi’yi 10 kurşunla öldürmüştü

Çorum'da 31 Mayıs'ta boşanma aşamasında olduğu kocası Emrah Özcan'da kalan kızını görmek için eşinin evinin bulunduğu yere kız kardeşi Ezgi Taşkıran ve annesi Yüksel Taşkıran ile birlikte giden Özge Can Özkan, burada eşinin şiddetine uğradı. Ablasının darp edildiğini gören Ezgi Taşkıran otomobilden inerek eniştesine "Sen ne yapıyorsun ya" diyerek tepki gösterdi. Emrah Özkan bunun üzerine eşini bırakarak baldızına yöneldi. Eniştesinin elinde silahla üzerine geldiğini gören Ezgi Taşkıran otomobile binerek kapıyı kilitledi. Kapıyı açamayan Emrah Özkan, 1 buçuk ay sonra düğünü olacak olan Ezgi Taşkıran'ı tabancayla vurarak öldürdü.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Olayın ardından kısa sürede yakalanan Emrah Özcan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Baldızı Ezgi Taşkıran'ın öldürmek suçundan Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında dava açılan Özcan, ilk kez hakim karşısına çıktı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı davaya Emrah Özcan çelik yelekle getirildi. Duruşmada Ezgi Taşkıran'ın annesi Yüksel ve ablası Özge Can Özkan'da hazır bulundu. Sanık hakkındaki mütalaasını okuyan Cumhuriyet Savcısı Emrah Özkan'ın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

O GÜN PSİKOLOJİM İYİ DEĞİLDİ

Ezgi Taşkıran cinayeti davasının il celsesinde savunmasını yapan Emrah Özcan, olay günü psikolojisinin iyi olmadığını belirterek; "Olayın yaşandığı gün ben eşimle konuşurken Ezgi arabadan inerek bana aşağılayıcı sözler söyledi. Her şey bir anda oldu. Psikolojim iyi değildi" diyerek kendini savundu.

KEŞKE EZGİ'Yİ DEĞİL BENİ ÖLDÜRSEYDİ

Duruşmada ifadesi alınan Emrah Özkan'ın boşanma aşamasındaki eşi Özge Can Özcan, hasta olan kızını görmek için olay günü Emrah Özcan'ın evinin yakınına gittiklerini belirterek; "Yuvamız yıkılmasın diye hep sessiz kaldım. Zor günlerde ailem bana destek olduğu için eşim onları hep hedef aldı. Zaman zaman beni ve ailemi tehdit ediyordu. Kız kardeşimin düğünü olacaktı ve hep, 'o düğününüzü kanaya bulayacağım' diye Ezgi'ye mesajlar atıyordu. Olay günü kızım hasta olduğu için 5 dakikada olsa görmek istedim. Annem, ben ve kız kardeşim arabaya bindik onların evinin yakınında bir yerde durduk. Sonra kızım geldi. Onunla konuşurken Emrah'ın geldiğini görünce arabaya yöneldim. Emrah önüme atladı ve 'sen benim neler yapacağımı bilmiyor musun' diyerek tabancayla kafama vurmaya başladı. Benim dayak yediğimi gören kardeşim Ezgi arabadan inerek 'ne yapıyorsun ya' diye bağırdı. Kardeşim başka hiçbir şey söylemeden araca bindi. O sırada Emrah koşarak aracın yanına gitti. Aracın kapısını açmaya çalıştı. Kapılar kilitli olduğu için ateş etmeye başladı. Ben aracın içerisine bindim. Kardeşime 'bacım aracı çalıştır, gidelim' dedim. Ben Ezgi'ye bir şey olmadığını düşünürken o bana bir şeyler oluyor deyip başı dizime düştü. Keşke Ezgi'yi değil beni öldürseydi" diye konuştu.

Mahkeme heyeti ifadelerin ardından duruşmayı dosyadaki eksiklerin tamamlanması isin 18 Ekim'e erteledi.