Katil eşe indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis

İstanbul'da 15 yıldır evli olduğu 34 yaşındaki eşi Meryem Çap'ı silahla 5 kez kurşunlayarak öldürdükten sonra kaçan ve daha sonra yakalanarak tutuklanan Şeyhmus Çap hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Şeyhmus Çap'ın davasında görülmeye devam etti. devam edildi. Tutuklu sanık Şehmus Çap duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Ölen Meryem Çap'ın annesi ile babası ve taraf avukatları katıldı.

KOMPLO SAVUNMASI

Meryem Çap'ın annesi ile babası, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Savunması alınan sanık Şeyhmus Çap, "Ben yıllarımı kaybettim, benliğimi kaybettim. Son bir kaç ayda ben annesine anlattım, 'oğlum ben ne yapabilirim, sen ikna edersin' dedi. Bu cinayet bana yaptırıldı. Keşke ben ölseydim de bu vicdan azabını çekmeseydim. Bu bana yapılmış bir komploydu" diyerek kendisini savundu.

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Karar açıklanmadan önce son sözü sorulan sanık "Ben katil olmadım, katil yapıldım. Yaşama sevincim öldürüldü" dedi. Mahkeme, sanık Şeyhmus Çap'ı, "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Sanığa, ruhsatsız silah bulundurma suçundan da 2 yıl 1 ay hapis cezası veren mahkeme, cezada herhangi bir indirim uygulanmasına yer olmadı.