Katil eşe yeni anahtarı site görevlisi verdi

Antalya Konyaaltı'nda, yöneticisi de olduğu sitede oturan güzellik uzmanı Fadim Temirhanoğulları kendisine sürekli şiddet uygulayan 17 yıllık eşi Savaş Temirhanoğulları'ndan bir süre önce şikâyetçi oldu. Savcılık, Kemer'de bir gece kulübünde bodyguard olarak çalışan koca hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı verdi. Evin kilidini de değiştiren Fadim Temirhanoğulları, ardından boşanma davası açtı.Olanları kabul etmeyen Savaş Temirhanoğulları, eşini sürekli cep telefonundan tehdit etti. Savaş Temirhanoğulları, gece siteye gelerek site görevlilerinden aldığı anahtarla gizlice eve girdi. Silah sesi duyulmaması için, yatağında uyuyan eşinin başına yastıkla bastıran Savaş Temirhanoğulları, silahıyla 12 el ateş ederek talihsiz kadını öldürdü. Savaş Temirhanoğulları'nın F.İ.'ye ait araç ile kaçtığı tespit edildi. MOBESE ve plaka tespit sisteminden araç plakasını takibi yapan ekipler Savaş Temirhanoğulları'nın Korkuteli ilçesine F.İ. ile birlikte gittiğini belirledi. Yayla evine düzenlenen operasyon ile cinayet zanlısı Savaş ve arkadaşı F.İ. gözaltına alınarak Antalya'ya getirildi. Katil koca tutuklandı. F.İ. serbest bırakıldı.Çiftin kızı İsra Temirhanoğulları ile diğer aile yakınları evin anahtar göbeğinin değiştirilmesine rağmen yeni anahtarın 3 ay uzaklaştırılması olan baba Savaş Temirhanoğulları'na verilmesine sert tepki gösterdi. Bu kişinin tespit edilip gözaltına alınmasını da isteyen İsra, "Anahtarı babama kimin verdiği tespit edilip yargı önünde hesap vermeli" diye konuştu. Fadim Temirhanoğulları'nın kardeşleri ise, "Evin anahtarını cinayet zanlısına veren de suçludur" dedi.