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Giriş Tarihi: 28.4.2023

Katil evi tutarken depremzede numarası yaptı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Katil evi tutarken depremzede numarası yaptı
İstanbul Göktürk'te sosyal medyadan tanıştığı Buket Yorgancı'yı (22) öldürüp kaçan ve yakalanacağını anlayınca intihar eden şüpheli Aydın Altay'ın, ilk kez gördüğü genç kızı, evde buluştuktan 10 dakika sonra öldürdüğü tespit edildi. Ocak ayında da Gaziosmanpaşa'daki Tuncay Kurban cinayetini işlediği ve 18 suç kaydı olduğu öğrenilen Altay ve bu cinayet sırasında yanında bulunan R.Ö.'nün Göktürk'teki kaldıkları daireyi birkaç hafta önce ev sahibi H.Ö.'den 'depremzede' olduklarını söyleyerek tuttukları ortaya çıktı. Araması bulunan ikilinin, sürekli kiralık ev tutarak adres değiştirip saklandıkları anlaşıldı. Altay'ın kızı neden öldürdüğünün yanıtı için ev arkadaşı R.Ö. aranıyor.

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Katil evi tutarken depremzede numarası yaptı
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