Katil Gal Arısı tehlikesi! Marmara, Ege derken şimdi de Karadeniz’de görüldü! Anavatanı Çin...

"ÇALIŞMALARA BAŞLANDI"

Aynı açıklamada mücadeleye ilişkin torymus sinensis arısının kullanılacağı da belirtilerek, "2020 yılı üretim rakamlarına göre 4 bin tona yakın kestane üretimiyle ülkemizde 4. sırada yer alan ilimizde kestane gal arısının il müdürlüğümüz teknik ekiplerince tespiti yapıldıktan sonra Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğümüz konu hakkında bilgilendirilmiştir.

Orman Bölge Müdürlüğümüz, bölgede yaptığı inceleme neticesinde yoğun miktarda görülen kestane gal arısı popülasyonuna karşı en etkili mücadele yöntemi olan ve torymus sinensis olarak adlandırılan parazitoit arının kullanıldığı biyolojik mücadele için çalışmalara başlamıştır.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, kestane gal arısının larvalarını yiyerek beslenen ve bu sebeple biyolojik mücadelede kullanılan parazitoitin üretimi için çalışmalara başlamış olup kısa süre içerisinde Eylül-Ekim ayları gibi doğaya salınarak kestane gal arısı populasyonu baskı altına alınmaya çalışılacaktı" denilmişti.