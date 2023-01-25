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Giriş Tarihi: 26.1.2023

Katil internette suç araştırmış

Katil internette suç araştırmış
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Büşra Kabataş'ın (15), Taner Yaylacı (29) tarafından öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında cep telefonu ve bilgisayarı incelendi. 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklanan Yaylacı'nın; 'Bayıltmadan sonra tecavüz', 'Ölümle sonuçlanan ırza geçme' ve 'Çocuğun cinsel istismarı sonrası adli tıp uygulamaları', 'Diri diri insan yakma sonrası otopsi sonuçları', '15 yaşındaki çocuğa nasıl tecavüz edilir?' başlıklarıyla internette aramalar yaptığı belirlendi. DHA

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Katil internette suç araştırmış
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