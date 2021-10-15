Katil, katil bulunsun diye feryat eden kardeşi çıktı

Kayseri'nin Sarıoğlan İlçesi Palas Mahallesinde 2 haziran 2014'te çiftçilik yapan Cemal Uzun'un(38), gece saatlerinde kapıdaki köpeklere ilaç enjekte edilmiş et yedirip bayılttıktan sonra eve girdiği iddia edilen kar maskeli kişi tarafından öldürüldüğü iddia edilmişti.
7 buçuk yıldır jandarmanın sürdürdüğü ancak sonuç alamadığı soruşturma daha sonra Kayseri Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne devredildi. Cinayet büro ekipleri çözülemeyen faili meçhul cinayeti 6 ayda çözdü.
KUSURSUZ SENORYOLARI TUTMADI
Cinayetin ardından ifadesi alınan aile fertleri, Cemal Uzun'un (38) iki hafta önce kızı Adeviye Uzun'u (17), nişanladığını, nişanda gelin adayına 20 bin liralık altın takıldığını söylediler.
Adeviye'nin nişanın ardından adettendir diye iki akrabasının düğününe de altınlarını takarak gittiği belirten aile fertleri hırsızın bu düğünlerde Adeviye'nin kolundaki bilezikleri görerek eve baskın yaptığını iddia ettiler.
Maktul yakınları gece yarısı yaşanan olayda kar maskeli hırsızın evin önünde bulunan iki köpeği ise ilaç enjekte edilmiş et yedirerek bayılttığını ve daha sonra eve girdiğini de öne sürmüşlerdi.
Gece 23.00 sıralarında eve girip Adeviye Uzun'un boğazını sıkan kar maskeli hırsızın altınları vermeyince genç kızı karnından ve kolundan bıçakladığı, ses üzerine odaya giren baba Cemal Uzun'u ise tüfekle vurarak öldürdüğü de yine ifadelere yansımıştı.
KATİL, KATİL BULUNSUN DİYEN KARDEŞİ ÇIKTI
Cinayetin ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Cemal Uzun'un aile fertleri katilin bulunması için devlet büyüklerinden yardım istemişlerdi. Aile fertlerinin yeniden ifadelerini alan Kayseri polisi, aradan geçen zamanla birlikte verilen ifadelerde çelişki buldu.
Çapraz sorguya alınan aile fertlerinden maktul Cemal Uzun'un kardeşi Nuri uzun, karısı Fatma uzun ve Maktulün eşi Necla Uzun gözaltına alındı. Polis cinayeti aile arasında çıkan kavga nedeniyle Nuri Uzun'un işlediğini, Necla ve Fatma Uzun'un da suçu gizlediğini belirledi. Gözaltına alınan 3 zanlı emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
VERDİĞİ RÖPORTAJDA CİNAYET ANINI ANLATMIŞTI
Ağabeyi Cemal Uzun'u öldürdüğü belirlenen Nuri uzun'un cinayetten bir gün sonra verdiği röportajda ise olay anını soğuk kanlılıkla anlatması dikkat çekti.
Ağabeyinin ve yeğeninin saldırıya uğramasını anlatan Nuri Uzun röportajda; "Gece 10.30 gibi yeğenimin sesisin duyunca dışarı çıktım. Kapının girişinde kar maskeli ve uzun boylu biri altınları istedi. Sonra dışarı ağabeyim çıktı. Tartışma yaşandı. Altınları istedi altınları verdik. Sonra ağabeyime ateş etti ve öldürdü. Yeğenimi de bıçakla yaraladı" diye konuştu.
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