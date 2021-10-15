Katil, katil bulunsun diye feryat eden kardeşi çıktı

Ağabeyinin ve yeğeninin saldırıya uğramasını anlatan Nuri Uzun röportajda; "Gece 10.30 gibi yeğenimin sesisin duyunca dışarı çıktım. Kapının girişinde kar maskeli ve uzun boylu biri altınları istedi. Sonra dışarı ağabeyim çıktı. Tartışma yaşandı. Altınları istedi altınları verdik. Sonra ağabeyime ateş etti ve öldürdü. Yeğenimi de bıçakla yaraladı" diye konuştu.

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