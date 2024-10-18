Katil koca önce beraat etti, sonra indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı

Korkunç olay, Buldan ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de 11 Mayıs 2022 tarihinde meydana geldi. 2 çocuk annesi ve ikiz bebeklere 5 aylık hamile Hatice Çaltı (43), öğlen okuldan dönen ve ilk evliğinden olan kızı tarafından banyo küvetinde hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. Talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Otopside, Hatice Çaltı'nın boğazında morluklar ve parmak izleri, kollarında ise boğuşmadan kaynaklı çizikler tespit edildi. Ayrıca Hatice Çaltı'nın tırnaklarında deri dokuları bulunarak, alınan örnekler adli tıp incelemesine gönderildi.

EŞİNİN TIRNAKLARINDAKİ DOKU KENDİSİNE AİT ÇIKMAYINCA BERAAT ETTİ

Olayla ilgili Razaman Çaltı (46) gözaltına alındı. Çelişkili ifadeler veren ve kollarında tırnak izleri tespit edilen Çaltı, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Olayı tarlada çalışırken öğrendiğini iddia eden Çaltı'nın, üzerinin ıslak olduğu ve incelenen güvenlik kameralarında ise evin etrafından dolaşıp içeri girdiği belirlendi. Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Çaltı, eşinin tırnaklarında bulunan deri dokularının kendisine ait çıkmaması üzerine beraat etti.

İNDİRİMSİZ MÜEBBET HAPİS

Yerel mahkeme kararına yapılan itiraz sonucu dosya Antalya Bölge İdare Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne taşındı. Yeniden yargılanan sanık Çaltı, 'Gebe eşe karşı kasten öldürme' suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

SANIK HENÜZ TUTUKLANMADI

Sanık hakkında tutuklama kararı verildiğini ancak henüz tutuklanmadığını belirten avukat Fatih Özkan, "Sanık henüz tutuklanmadı çünkü mahkemece tutuklama müzekkeresi henüz yazılıp gönderilmedi. Tutuklama kararının ivedilikle yerine getirilmesi kanunen bir zorunluluk olup elbette geç yerine getirilmesi halinde kaçak durumu veya geç ulaşma gibi durumlara neden olabilir. Karar temyiz kanun yolu açık şekilde verildi. Dolayısı ile sanık tarafından itiraz edilmesi halinde dosya Yargıtay'da temyiz incelemesinden geçecek. Yargıtay'ın iki tür karar verme durumu vardır. Bunlar onama ve bozmadır. Onanma halinde sanık hakkında verilen ceza kesinleşecek ve hükmün infazı aşamasına geçilecektir. Ancak bozma kararı verilmesi halinde yargılamanın yeniden yapılması için dosya Yargıtay tarafından ilk derece mahkemesi olan Ağır Ceza Mahkemesine gönderilecektir. Sanık cinayetin işlendiği gün maktülün eşi olduğu için ilk olarak müşteki olarak kolluğa ifade veriyor. Sonrasında şüpheli olarak tekrar kolluğa ifade veriyor. Sanığın gerek müşteki olarak soruşturma aşamasında verdiği gerekse sanık olarak kovuşturma aşamasında verdiği tüm ifade ve savunmaları birbiri ile çelişmektedir. Dosyayı ele aldığımızda mahkeme heyetine bu çelişkiler başta olmak üzere dosya içerisinde tespit ettiğimiz sanığın birçok hatasını detaylıca gerek yazılı gerekse sözlü olarak anlattık. Nitekim istediğimiz sonuca şu anlık ulaşmış bulunmaktayız. Yargılama süreci devam etmekte olup tüm süreci takip etmeye devam edeceğiz" dedi.