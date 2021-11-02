Katil kocadan şoke eden sözler: ’Aşkım’ diye çağırıp öldürdü

Akpınar Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Zafer Kaplan, mahkemedeki savunmasında "Eşim Kırşehir'de çocuklarımın yanındaydı. 'Aşkım, orada işin gücün yoksa bu hafta buraya gelebilirsen gel, evi temizleyelim, bir de sıcak yemek yiyelim. Çoktan beri sıcak yemek yemiyorum' dedim. Bu lafım üzerine eşim çıkmış gelmiş, sağ olsun. Allah razı olsun geldiği için" dedi.