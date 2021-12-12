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Giriş Tarihi: 12.12.2021 17:27 Son Güncelleme: 12.12.2021 18:27

Katil kocanın ilk ifadesine ulaşıldı

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Katil kocanın ilk ifadesine ulaşıldı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 4 çocuk annesi 10 yıllık eşini silahla öldüren katil kocanın ilk ifadesine ulaşıldı.

Kızıltepe ilçesi kırsal Bağrıbütün mahallesinde (Demira köyü) önceki akşam 4 çocuk annesi 10 yıllık eşi Cahide Can'ı (32) pompalı tüfekle öldüren ve cinayetin ardından olay yerinden kaçan koca Sabri Can (35) Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda cinayetin ertesi günü silahıyla birlikte yakalanmıştı. Öldürülen kadın ise gözyaşları arasında toprağa verilirken 4 çocuk ise yetiştirme yurduna yerleştirildi.
Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen eş katili Sabri Can'ın verdiği ilk ifadesinde eşinin kendisini aldattığını düşündüğü için öldürdüğünü iddiasında bulunduğu öğrenildi.
Can ailesinin ikamet ettiği kırsal Bağrıbütün Mahallesi (Demira köyü) sakinlerinin ise ifadedeki açıklamanın aksine Cahide Can'ın çok iyi biri olduğunu ve bu iddiaya inanmadıklarını ifade ettiler.

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Katil kocanın ilk ifadesine ulaşıldı
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