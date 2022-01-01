Katil, otele sahte kimlikle girmiş

Mohammad O., kadınla 8 ay önce sosyal medyadan tanışıp sevgili olduklarını kaydederek, "Kendisini otele çağırdım. Cinsel birliktelik yaşayacaktık. Eskortluk yaptığını öğrendim. Aramızda tartışma çıktı. Çok bağırınca odada bulduğum bantla ağzını, ellerini ve bacaklarını sıkıca kapattım ve otelden ayrıldım. Otelden çıkarken nefes alıyordu ancak öldüğünü yakalanınca öğrendim" dedi.İfadesinin ardından İstanbul Adliyesi'ne gönderilen şüpheli Mohammed O., savcılıkta verdiği ifadesinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Yaptıklarından pişman olduğunu belirten katil zanlısı, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.