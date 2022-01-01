Haberler Yaşam Haberleri Katil, otele sahte kimlikle girmiş
Giriş Tarihi: 1.1.2022

Katil, otele sahte kimlikle girmiş

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Katil, otele sahte kimlikle girmiş

Şişli'de önceki gün yüzü bantlı, elleri ve ayakları bağlı halde otel odasında ölü bulunan Tunuslu Mariyam Aloui Ep Guitni'nin (31) cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor. Olayın ardından yakalanan Suriyeli katil zanlısı Mohammad O.'nun (27) otele sahte kimlikle kayıt yaptırdığı ortaya çıktı

Mohammad O., kadınla 8 ay önce sosyal medyadan tanışıp sevgili olduklarını kaydederek, "Kendisini otele çağırdım. Cinsel birliktelik yaşayacaktık. Eskortluk yaptığını öğrendim. Aramızda tartışma çıktı. Çok bağırınca odada bulduğum bantla ağzını, ellerini ve bacaklarını sıkıca kapattım ve otelden ayrıldım. Otelden çıkarken nefes alıyordu ancak öldüğünü yakalanınca öğrendim" dedi.



İfadesinin ardından İstanbul Adliyesi'ne gönderilen şüpheli Mohammed O., savcılıkta verdiği ifadesinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Yaptıklarından pişman olduğunu belirten katil zanlısı, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Aksaray'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı
SON DAKİKA | Bakan Akar'dan A Haber'e özel açıklamalar: Bizim teröristlerden başka hedefimiz yoktur
Türkiye 2022'ye 'Merhaba' dedi! İşte yeni yıldan renkli görüntüler
Bakan Dönmez, Yavuz Sondaj Gemisi'nden müjdeyi verdi: 2022'de benzer bir müjdeyi halkımızla paylaşacağız
Altın fiyatları için SÜRPRİZ YÜKSELİŞ! Altın gram fiyatı 2022’de yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 31 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
3000 yıllık lahitin sırrı ortaya çıktı: Firavunun yüzü görüntülendi
Son dakika: Omicron varyantına karşı ne yapılmalı? Bakan Koca'dan flaş açıklama
Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı
“Karaarslan” operasyonunda flaş gelişme: Ekrem Karaarslan ve 6 şüpheliye tutuklama!
Manisa'daki korkunç cinayette sır perdesi aralandı: 'Yasak aşk!'
ARKADAŞINA GÖNDER
Katil, otele sahte kimlikle girmiş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA