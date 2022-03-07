Katil, teslim olmadı canına kıydı

Adana'da bir ay önce otomobil içinde kızının yanında silahlı saldırıya uğrayıp, öldürülen Kaya Erkaya'nın katillerinin Mersin'de olduğu tespit edildi. Operasyon için düğmeye basıldı. Kaya Erkaya'nın öldürüldüğü olayda silahı kullandığı ileri sürülen Mustafa Okay ile o sırada katil zanlısının yanında bulunan Hikmet D. ve Hilmi G.'nin, Mezitli ilçesindeki bir sitede saklandığı tespit edildi. Ekipler, şüphelileri yakalamak için söz konusu adrese özel harekatın da desteğiyle operasyon düzenledi. Katil zanlısı Mustafa Okay, teslim olmak yerine polise direnip çatışmaya girdi, yakalanacağını anlayınca da tabancasını başına dayayıp, intihar etti. Evde bulunan diğer 2 şüpheliyse gözaltına alındı. Yapılan aramalardaysa 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.