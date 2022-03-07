Katil teslim olmak yerine intihar etti

Adana'da bir ay önce otomobil içinde kızının yanında silahlı saldırıya uğrayıp, öldürülen Kaya Erkaya'nın katillerinin Mersin'de olduğu tespit edildi; operasyon için düğmeye basıldı. Katil zanlısı Mustafa Okay, teslim olmak yerine polise direnip çatışmaya girdi; yakalanacağını anlayınca da tabancasını başına dayayıp, intihar etti. Evde bulunan diğer 2 şüpheliyse gözaltına alındı. Yapılan aramalardaysa 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

KIZININ YANINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, 6 Şubat'ta merkez ilçe Çukurova'ya bağlı Toros Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; 38 yaşındaki Kaya Erkaya, 6 yaşındaki kızı B.E. ile birlikte otomobiliyle bir süre gezdikten sonra evinin önüne geldi ve otoparka gireceği esnada; kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Erkaya olay yerinde hayatını kaybederken, küçük kız da bacağından yaralandı. Katil zanlısı ve yanında bulunan 2 kişi kaçıp izini kaybettirirken, olay yerinde de 30'a yakın boş kovan bulundu.

ÖZEL HAREKAT KATILDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin izine bir ay sonra Mersin'de ulaştı. Kaya Erkaya'nın öldürüldüğü olayda silahı kullandığı ileri sürülen Mustafa Okay ile o sırada katil zanlısının yanında bulunan Hikmet D. ve Hilmi G.'nin, Mezitli ilçesindeki bir sitede saklandığı tespit edildi. Ekipler, şüphelileri yakalamak için söz konusu adrese özel harekatın da desteğiyle operasyon düzenledi.

BALKONDAN YAN DAİREYE GEÇTİ

Katil zanlısı Mustafa Okay, teslim olmak yerine direnip polislere doğru ateş etti. Ekiplerin eve girmemesi için ekiplerle çatışan katil zanlısı Okay daha sonra balkondan diğer daireye geçti ancak yakalanacağını anlayınca tabancayla intihar etti. Evde yapılan aramalarda da 3 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken gözaltına alınan Hikmet D. ve Hilmi G. de sorgulanmak üzere Adana'ya getirildi. Olayla ilgili soruşturma da sürüyor.