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Giriş Tarihi: 23.5.2023 09:44 Son Güncelleme: 23.5.2023 10:37

Katil torunun ifadesi ortaya çıktı! Babaannesini bu yüzden öldürmüş!

İzmir’de torunu tarafından öldürülen Sevim Çetin (58) cinayetiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Cinayetin incir çekirdeğini doldurmayacak bir neden yüzünden meydana geldiği ortaya çıktı. E.Ç.'nin şehir dışından gelen arkadaşı M.M.T.'nin babaannesi Sevim Çetin’in evinde konaklamasını istediği, ancak yaşlı kadının buna karşı çıktığı, bu nedenle torunu ile tartışma yaşadığı anlaşıldı. Sevim Çetin'in torunu E.Ç ile arkadaşlık yapmasını istemediği M.M.T.'yi evden göndermesini istediği, öfkesine yenilen E.Ç.’nin babaannesini çapa ile öldürdüğü öğrenildi. E.Ç. ifadesinde, “Arkadaşım şehir dışından gelmişti. Babaannemde kalmasını istedim. Babaannem, ‘Arkadaşın bu evde kalamaz. Onunla arkadaşlık etmeyeceksin’ dedi. Aramızda tartışma çıktı. Pişmanım” dediği öğrenildi. E.Ç.(15) ve arkadaşı M.M.T. (15) sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Katil torunun ifadesi ortaya çıktı! Babaannesini bu yüzden öldürmüş!

İzmir'in Selçuk ilçesi Atatürk Mahallesi Kubilay Caddesi'nde meydana geldi. 58 yaşındaki Sevim Çetin'in evinden gelen gürültüler üzerinde komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, Çetin'in çapayla öldürüldüğünü belirledi. Sevim Çetin'in cansız bedeni, polis ve savcının olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Çetin'in cenazesi toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Çetin'in torunu E.Ç. ile arkadaşı M.M.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç. ve M.M.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

CİNAYET NEDENİ İNCİR ÇEKİRDEĞİNİ DOLDURMAZ

Cinayetin incir çekirdeğini doldurmayacak bir neden yüzünden meydana geldiği ortaya çıktı. E.Ç.'nin şehir dışından gelen arkadaşı M.M.T.'nin babaannesi Sevim Çetin'in evinde konaklamasını istediği, ancak yaşlı kadının buna karşı çıktığı, bu nedenle torunu ile tartışma yaşadığı anlaşıldı. Sevim Çetin'in torunu E.Ç ile arkadaşlık yapmasını istemediği M.M.T.'yi evden göndermesini istediği, öfkesine yenilen E.Ç.'nin babaannesini çapa ile öldürdüğü öğrenildi.

PİŞMANIM

E.Ç. ifadesinde, "Arkadaşım şehir dışından gelmişti. Babaannemde kalmasını istedim. Babaannem, 'Arkadaşın bu evde kalamaz. Onunla arkadaşlık etmeyeceksin' dedi. Aramızda tartışma çıktı. Pişmanım" dediği öğrenildi. E.Ç. (15) ve arkadaşı M.M.T. (15) sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Katil torunun ifadesi ortaya çıktı! Babaannesini bu yüzden öldürmüş!
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