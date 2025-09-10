Katil, üvey kardeş çıktı

Kocaeli'nde evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Dursune Bilgili (50) ve 5 yaşındaki kızı Havva Nur Anzerli'nin katili, kadının 17 yaşındaki oğlu çıktı. İstanbul'da yakalandıktan sonra Kocaeli'ne getirilen M.İ.G., annesinin kendisine zaman zaman şiddet uyguladığını, kardeşini daha çok sevdiğini ve ölen babasına hakaret ettiğini öne sürdü. Olay günü de annesinin yine babasına hakaret ettiğini iddia eren şüpheli, bu nedenle çıkan tartışmada önce annesini, ardından üvey kardeşini öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edilen M.İ.G, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Öldürülen Havva Nur'un babasının ise Dursune Bilgili'nin dini nikâhlı eşi olduğu ve halen cezaevinde bulunduğu öğrenildi.