Haberler Yaşam Haberleri Katil yeğen bazadan çıktı! Katil yeğenin bazadan çıkışı cep telefonu kamerasına böyle yansıdı!
Giriş Tarihi: 23.2.2024 16:33 Son Güncelleme: 23.2.2024 16:41

Katil yeğen bazadan çıktı! Katil yeğenin bazadan çıkışı cep telefonu kamerasına böyle yansıdı!

İzmir'de pazarda balıkçılık yapan M.Ş. (24) müşteri kapma nedeniyle tartıştığı 60 yaşındaki amcası Sertif Şaşı’yı tabancayla öldürdükten sonra kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda adrese yapılan baskında katil yeğen yatak odasındaki bazanın altında bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Katil yeğen bazadan çıktı! Katil yeğenin bazadan çıkışı cep telefonu kamerasına böyle yansıdı!

Olay, 16 Şubat 2024 Cuma günü saat 22.20 sıralarında Karabağlar ilçesine bağlı 3896 Sokakta meydana gelmişti. Pazarda balık satan akrabalar arasında müşteri kapma nedeniyle kavga çıktı. Çıkan tartışmanın ardından M.Ş. (24) yanında getirdiği tabancayla amcası Sertif Şaşı'yı (60) öldürdü, oğlu E.Ş. (42)'yi de bacaklarından yaraladı.

60 KAMERADAN 500 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENDİ

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, firar eden şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Cinayet Büro ekipleri, 60 kamera gözünden yaklaşık 500 saatlik çalışma yaparak, şüphelinin Torbalı ilçesindeki bir köy evinde saklandığını belirledi. Hemen operasyon yapan ekipler, katil zanlısını saklandığı yatak odasındaki bazanın içinde yakaladı. Amca katili yeğen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Katil yeğen bazadan çıktı! Katil yeğenin bazadan çıkışı cep telefonu kamerasına böyle yansıdı!
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