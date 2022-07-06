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Giriş Tarihi: 6.7.2022 17:20 Son Güncelleme: 6.7.2022 17:37

Katil zanlısı ablasının kayınpederi çıktı

CEYDA TAYLAN CEYDA TAYLAN
Katil zanlısı ablasının kayınpederi çıktı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde aralarında alacak verecek nedeniyle husumetli olduğu Yunus Demir’i (34) öldüren Hüseyin A.’nın (69) maktulün ablasının kayınpederi olduğu ortaya çıktı.

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Uğurlu köyünde ikamet eden Yunus Demir (34) ile Hüseyin A. (69) arasında tartışma çıktı. Daha önceden aralarında husumet olduğu da öğrenilen Yunus Demir ile Hüseyin A. arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

(Hüseyin A.)

Hüseyin A., yanında bulunan bıçakla Yunus Demir'i bıçakladı. 2 Temmuz gecesi yaşanan olayda, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yunus Demir, Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yunus Demir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

(Yunus Demir)

KATİL ZANLISI ABLASININ KAYINPEDERİ ÇIKTI

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre, katil zanlısı tornacı Hüseyin A.'nın öldürülen Yunus Demir'in ablasının kayınpederi olduğu öğrenildi. Kereste ticareti yapan Yunus Demir'in Hüseyin A.'dan bir miktar alacağının bulunduğu edinilen bilgiler arasında yer aldı. Olayın ardından gözaltına alınan Hüseyin A. tutuklandı. Yunus Demir'in cenazesi, işlemlerinin ardından Cide'nin Alagöz köyündeki aile kabristanlığında defnedildi.

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Katil zanlısı ablasının kayınpederi çıktı
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