Katil zanlısı bayram ziyareti için geldiği baba ocağında yakalandı

1 KİŞİ ÖLDÜ 2 KİŞİ YARALANDI

Olay, 3 Nisan 2022'de saat 22.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki grubun sokak ortasında başlayan tartışması, silahlı kavgaya dönüştü. İki tarafında birbirlerine ateş açtığı kavgada, Özkan Ak sol koltuk altından, Selçuk A. ve Mazlum K. ise bacaklarından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Ağır yaralı Özkan Ak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.