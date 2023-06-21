Katil zanlısı bayram ziyareti için geldiği baba ocağında yakalandı

Adana'da 14 ay önce husumetli bulunan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Çatışmada 2 kişi yaralanırken 35 yaşındaki Özkan Ak, hayatını kaybetti. Cinayeti işlediği ileri sürülen Berkay E. (26), teslim olmak yerine firari yaşamaya başladı. Polis tarafından her yerde aranan Berkay E., yaklaşan Kurban Bayramı'nda ailesini ziyaret etmek için geldiği Adana'daki baba ocağında yakalandı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
1 KİŞİ ÖLDÜ 2 KİŞİ YARALANDI
Olay, 3 Nisan 2022'de saat 22.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki grubun sokak ortasında başlayan tartışması, silahlı kavgaya dönüştü. İki tarafında birbirlerine ateş açtığı kavgada, Özkan Ak sol koltuk altından, Selçuk A. ve Mazlum K. ise bacaklarından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Ağır yaralı Özkan Ak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
BABA OCAĞINDA YAKALANDI
Polis, Ak'ın katilini bulmak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu Özkan Ak'ın karşı gruptaki Berkay E.'nin tabancasından çıkan kurşunla yaralanıp hayatını kaybettiği belirlendi. Firari Berkay E.'yi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Berkay E.'nin geçtiğimiz günlerde Kurban Bayramı öncesi Adana'daki ailesini ziyaret etmek için kente giriş yaptığını tespit etti. Berkay E., yapılan operasyonla cinayetten 14 ay sonra yakalandı. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.