Katil zanlısı çiftlik evinde yakalandı

Adana'da evinin balkonunda sigara içerken, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden 29 yaşındaki Okan Subaşı'nın katili, 2,5 ay sonra Osmaniye'de bir çiftlik evinde polis ve jandarmanın ortaklaşa düzenlediği operasyonda yakalandı. Tanınmamak için bıyık bırakıp imaj değiştiren, 23 yaşındaki Can Yiğit K., "Okan, aileme küfredince gururuma yediremedim" diyerek cinayeti itiraf etti. Katil zanlısı; tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAVGA NEDENİ MÜZİK

Olay, 29 Ağustos'ta merkez ilçe Sarıçam'a bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; otomobiliyle gezintiye çıkan Can Yiğit K., Okan Subaşı'nın evinin önünden geçtiği esnada Subaşı'nın, yüksek müzik sesi nedeniyle uyarısıyla karşılaştı. İkili arasında bu yüzden çıkan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Subaşı, kendisine küfür eden Can Yiğit K.'yı darp etti. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle daha fazla büyümeden yatıştırıldı.

POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Ertesi gün sabah saatlerinde, evden aldığı pompalı tüfekle mahallede dolaşan Can Yiğit K., evinin balkonunda sigara içen Okan Subaşı'ya kurşun yağdırdı. Subaşı, vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, saldırganlar da otomobile binip kaçtı. Silah sesi üzerine mahalle sakinleri durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Subaşı, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

ÇİFTLİK EVİNDE YAKALANDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısının Osmaniye'de bir çiftlik evinde saklandığı bilgisine ulaştı. 14 Kasım'da Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda Can Yiğit K., kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Katil zanlısı, sorgulanmak üzere Adana'ya getirildi.

BIYIK BIRAKMIŞ

Tanınmamak için bıyık bırakıp imaj değiştiren katil zanlısının yakalanmamak için de sürekli adres değiştirdiği öğrenildi. Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden Can Yiğit K., "Okan, aileme küfredince gururuma yediremedim. Evden aldığı pompalı tüfekle onu balkonda sigara içerken görünce ateş açıp öldürdüm" dediği öğrenildi. Adana Adliyesi'ne sevk edilen katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.