Katil zanlısı sevgilisinin tahliyesini talep etti

OLAY NEYDİ?

İş insanı Cihat Talı'nın bıçaklanarak öldürüklmesi sonrasında, olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öldürülen Cihat Tatlı'nın İzmit ilçesinde bir spor salonuna gittiğini belirledi. Ayrıca burada Ceren İ. isimli pilates eğitmeni ile tanışarak aşık olduğunu, aynı salonda eğitmenlik yapan yabancı uyruklu Firas.S'nin de, Ceren İ'ye aşık olduğunu öğrenince kendisi ile konuşup ayrılması konusunda telkinde bulunduğunu ve ikili arasında bu nedenle husumet olduğunu tespit etti.Kız meselesi nedeniyle ikili arasında husumet olduğunu belirleyen Jandarma ekipleri, Firas S'nin olaydan kısa bir süre önce Ceren İ'yi arayarak, Başiskele İlçesi Yuvacık tarafında bir kişiden alacağının olduğunu söylediği, bunun üzerine Ceren İ. daha önceden tanıdığı arkadaşı A.İ.Ç'yi arayıp kendilerini götürmesini istediğini, Firas S'nin burada Tatlı'nın evine yakın bir mesafede indiğini, Ceren ve arkadaşının ise geri döndüğünü belirledi.Öte yandan. Firas S'nin araçtan indikten sonra, iddialara göre Tatlı'nın evinin çevresini kontrol ettiği, kimsenin olmadığını görünce kapıyı çalıp Tatlı'nın kapıya çıkması ile elindeki bıçakla kendisini 10 yerinden yaraladığı, ardından da Tatlı'ya ait aracı alarak olay yerinden kaçtığını ve aracı başka bir bölgede terk ettiğini tespit etti.

TUTUKLANMIŞLARDI

Olay sonrası bir kuaföre giderek tanınmamak amacıyla saç ve sakal traşı olduğu tespit edilen Firas S. İzmit ilçesinde toplanan deliller doğrultusunda yakalanarak gözaltına aldı. Ayrıca olayla ilgili kendisini olay yerine bırakan ve olay öncesi bıçak satın alırken ve olay sonrası döviz bozdurup suçta kullanan bıçağı denize atarken yanında oldukları ileri sürülen Ceren İ. ve arkadaşı A.İ.Ç'de yakalanarak gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Firas S'nin olay yerine gitmeden arkadaşları ile birlikteyken, 180 lira verip bir bıçak aldığı, ayrıca cinayetin ardından 3 şüphelinin birlikte bir markete giderek 3 bin 500 Euro parayı liraya çevirdikleri de tespit edildi. İzmit'te denize atılan suç aleti bıçak ve ölen maktule ait cipin anahtarı dalgıçlar tarafından çıkartıldı. Jandarma'da sorguları biten ve adliyeye sevk edilen 3 zanlıda tutuklandı.