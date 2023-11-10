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Giriş Tarihi: 11.11.2023

Katil zanlısı yurtdışına kaçamadan ele geçirildi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Katil zanlısı yurtdışına kaçamadan ele geçirildi
İstanbul Gaziosmanpaşa'da 4 Kasım günü öğlen saatlerinde sokakta duran 34 yaşındaki Ahmet Yılmaz ile arkadaşları Mehmet K. ve Mehmet E.B. motosikletli iki kişinin silahlı saldırısıyla yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği'nin başlattığı soruşturmada güvenlik kamerası görüntülerinden silahı kullanan şüphelinin, emniyette 8 suç kaydı olan Hamza K. olduğu tespit edildi. Şüpheli Hamza K. Irak'a kaçma hazırlığındayken Gaziosmanpaşa'da yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Şüpheli ifadesinde, geçmişe yönelik alacak verecek tartışmasında yaşanan küfürleşme nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

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Katil zanlısı yurtdışına kaçamadan ele geçirildi
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