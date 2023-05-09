Katil zanlısından dikkat çeken paylaşım! “Bazen kendin için yapabileceğin en iyi şey gitmektir”

Adana'da eşinin yeğeni Ö.Ş. (28) tarafından öldürülen Derya Şengül'ün (43) cenazesi yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Ceyhan'a götürüldü. Öte yandan katil zanlısı Ö.Ş. ile annesi gibi gördüğü yengesi Derya Şengül'ün arasının uyuşturucu kullanmak yüzünden açıldığı iddia edildi.

Yengesini öldürdüğü iddiasıyla polis tarafından her yerde aranan Ö.Ş.'nin sosyal medya hesabında 5 gün önce paylaştığı fotoğrafın altına "Bazen kendin için yapabileceğin en iyi şey gitmektir" yazması dikkat çekti.

3 KURŞUN…

Olay, önceki gün Ceyhan ilçesi İbrahim Mete Bulvarı'ndaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, silah sesleri duyan bina sakinleri polise haber verdi. Olay yerine giden ekipler 2 çocuk annesi Derya Şengül'ü yerde kanlar içinde buldu. 3 kurşunla vurulduğu tespit edilen Şengül'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesi sonrasında Şengül'ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

UYUŞTURUCU KULLANDIĞI İDDİASI

Polisin çalışmasında cinayeti işleyen kişinin çocukluğundan bu yana yanında büyüttüğü eşinin yeğeni Ö.Ş. olduğu iddia edildi. Katil zanlısı Ö.Ş.'nin yengesini annesi gibi gördüğü için 'Anne' diye hitap ettiği ancak son zamanlarda uyuşturucu kullanması yüzünden aralarının açıldığı ileri sürüldü. Talihsiz kadının cenazesi yapılan otopsinin arından yakınları tarafından toprağa verilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alınarak Ceyhan'a götürüldü.

KATİL ZANLISI ARANIYOR

Polis, olaydan sonra kaçıp kayıplara karışan katil zanlısı Ö.Ş.'yi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan yengesini öldürdüğü ileri sürülen Ö.Ş.'nin sosyal medya hesabından en son paylaştığı fotoğrafın altına İngilizce olarak, "Bazen kendin için yapabileceğin en iyi şey gitmektir" yazması dikkat çekti.