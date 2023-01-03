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Giriş Tarihi: 4.1.2023

Katil zanlısını sevgilisi ele verdi

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Katil zanlısını sevgilisi ele verdi
Konya'da yılbaşı akşamı eşi ile aralarının bozulmasından sorumlu tuttuğu ve bu nedenle kin beslediği Abdullah Atlı'yı (23) öldüren Alpaslan Arabacı (24) ile sevgilisi Rabia Tugay (22) ve Tuğçe Eser (22) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayeti kabul etmediği öğrenilen Arabacı'nın çevresinde 'Derman' olarak bilinen lakabını bile inkâr ettiği ortaya çıktı. Ancak sevgilisi Rabia ve arkadaşı Tuğçe, silahı Alpaslan'ın ateşlediğini belirterek katil zanlısını ele verdi. Arabacı'nın 50 suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.

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Katil zanlısını sevgilisi ele verdi
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