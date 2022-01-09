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Giriş Tarihi: 10.1.2022

‘Katilden değil, annesinden şikâyetçiyim’

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
‘Katilden değil, annesinden şikâyetçiyim’

“Yan baktın” kavgasında bıçaklanarak öldürülen Muhammet Mustafa’nın annesi, SABAH’a konuştu: “O çocukta bıçağın, uyuşturucunun ne işi var. Suçlu o değil, annesi”

Kayseri'de antrenmana giderken "Neden baktın" diye, 16 yaşındaki Y.E.A. tarafından sokak ortasında kalbinden bıçaklanarak öldürülen Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi ve kickboks sporcusu Muhammet Mustafa Kulacu'nun annesi Elife Kulacu'nun gözyaşları dinmiyor. SABAH'a konuşan acılı anne, "Oğlumu, evlere temizliğe giderek, eşim çobanlık yaparak okuttuk. Cebine haftalık 50 lira koyabiliyorduk. Tüm zorluklara rağmen hem çalıştı, hem de okudu. Üniversiteyi kazandı.



Çok mutluydu. Tek hayali kickboksta milli sporcu olmaktı. Ama oğlumuzu bize yar etmediler. 16 yaşındaki bir çocuk benim çocuğumu benden çaldı. Hayalleri vardı, milli sporcu olacaktı. Ondan geriye iki boks eldiveni kaldı. Şimdi oğlumun yerine onları bağrıma basıyorum. Onları koklayarak, oğlumun kokusunu içime çekiyorum. Oğlumu öldüren çocukta değil, onu yetiştiren anneye babada buluyorum suçu. O çocukta bıçağın, uyuşturucunun ne işe var. O yüzden o çocuk değil annesi yargılansın. Ceza alacaksa annesi alsın" dedi.

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‘Katilden değil, annesinden şikâyetçiyim’
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