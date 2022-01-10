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Giriş Tarihi: 10.1.2022 06:26 Son Güncelleme: 10.1.2022 07:03

‘Katilden değil, annesinden şikâyetçiyim’

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
‘Katilden değil, annesinden şikâyetçiyim’

Kayseri'de antrenmana giderken 'neden baktın' diye, 16 yaşındaki Y.E.A tarafından sokak ortasında kalbinden bıçaklanarak öldürülen Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi ve Kickboks sporcusu Muhammet Mustafa Kulacu'nun annesi Elife Kulacu'nun gözyaşları dinmiyor.

SABAH'a konuşan açılı anne, "Oğlumu, ben evlere temizliğe giderek, eşim çobanlık yaparak okuttuk. Cebine haftalık 50 lira koyabiliyorduk. Tüm zorluklara rağmen hem çalıştı hem de okudu. Üniversiteyi kazandı. Çok mutluydu.



Tek hayali Kickboksta milli sporcu olmaktı. Ama oğlumuzu bize yar etmediler. 16 yaşındaki bir çocuk benim çocuğumu benden çaldı. Hayalleri vardı, milli sporcu olacaktı. Ondan geriye iki boks eldiveni kaldı. Şimdi oğlumun yerine onları bağrıma basıyorum.

Onları koklayarak, oğlumun kokusunu içime çekiyorum. Oğlumu öldüren çocukta değil, onu yetiştiren anneye babada buluyorum suçu. Kutsal olan çocuk doğurmak değil insan yetiştirmek.



Ben oğluma ahlaklı, adaletli ve dürüst olmayı öğrettim. Annesi o çocuğa hiç mi Allah korkusu vermemiş. Onu hiç mi eğitmemiş. O çocukta bıçağın, uyuşturucunun ne işe var.



O yüzden o çocuk değil annesi yargılansın. Ceza alacaksa annesi alsın. Annelik çocuk doğurmakla olmuyor. Kimse bakamayacağı ve eğitemeyeceği çocuğu doğurmasın.



Muhammet Mustafa'm karıncayı bile incitmedi. İstese de incitemez çünkü ben oğluma insanlığı aşıladım. :oks eldivenlerini bile ne zorluklarla almıştık. Salona ödemesi gereken parayı eline geçtikçe ver demişler.



Paran var mı diye sorduğumda 'var anne beni merak etmeyin' dedi. Cebinden borçlarının listesi çıktı. Meğer biz üzülmeyelim diye söylememiş" dedi.

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‘Katilden değil, annesinden şikâyetçiyim’
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