Haberler Yaşam Haberleri Katıldığı bir televizyon programında yan yana dörderli dizilmiş toplam 12 beton bloku avucunda bir yumurta tuttuğu eliyle peş peşe kırması istenen Jackie Chan ne yapmıştır?
Giriş Tarihi: 26.12.2021 22:06 Son Güncelleme: 26.12.2021 22:08

Katıldığı bir televizyon programında yan yana dörderli dizilmiş toplam 12 beton bloku avucunda bir yumurta tuttuğu eliyle peş peşe kırması istenen Jackie Chan ne yapmıştır?

Katıldığı bir televizyon programında yan yana dörderli dizilmiş toplam 12 beton bloku avucunda bir yumurta tuttuğu eliyle peş peşe kırması istenen Jackie Chan ne yapmıştır?

ATV ekranlarının sevilen yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?” yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren yarışmanın bugün ekranlara gelen bölümünde sorulan Katıldığı bir televizyon programında yan yana dörderli dizilmiş toplam 12 beton bloku avucunda bir yumurta tuttuğu eliyle peş peşe kırması istenen Jackie Chan ne yapmıştır? sorusunun yanıtları merak konusu oldu. Yanıtı merak edilen Katıldığı bir televizyon programında yan yana dörderli dizilmiş toplam 12 beton bloku avucunda bir yumurta tuttuğu eliyle peş peşe kırması istenen Jackie Chan ne yapmıştır? sorusunun cevabı ve tüm detaylar.

Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan Katıldığı bir televizyon programında yan yana dörderli dizilmiş toplam 12 beton bloku avucunda bir yumurta tuttuğu eliyle peş peşe kırması istenen Jackie Chan ne yapmıştır? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.



SORU: Katıldığı bir televizyon programında yan yana dörderli dizilmiş toplam 12 beton bloku avucunda bir yumurta tuttuğu eliyle peş peşe kırması istenen Jackie Chan ne yapmıştır?

CEVAP: Blokları kırmış yumurtayı kıramamıştır

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Katıldığı bir televizyon programında yan yana dörderli dizilmiş toplam 12 beton bloku avucunda bir yumurta tuttuğu eliyle peş peşe kırması istenen Jackie Chan ne yapmıştır?
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