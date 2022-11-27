Katili arkadaşı çıktı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde esnaf olan evli ve 3 çocuk babası Erdal Sakız (43), 9 Kasım'da ortadan kayboldu. Ailesi, Sakız'ın bulunması amacıyla önce polise, ardından da ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katıldı. Programdan kısa süre sonra Sakız, ormanlık alanda kendi aracı içinde tüfekle öldürülmüş olarak bulundu. Cesedin bulunmasının ardından Sakarya Jandarma Komutanlığı ekipleri, programa katılan 11 kişiyi gözaltına aldı.Gözaltına alınan şüphelilerden Sakız'ın arkadaşı Ersin Koç, şüpheleri Sakız'ın oğlu Tuncay Sakız'ın üzerine çekmeye çalışmıştı. Babaoğulun arasının kötü olduğunu söylemiş, çocuğuna para vermeyip sevgilisiyle harcadığını ve oğlunun babasına, "Gözümü kırpmadan gençliğimi yakarım, anneme ve bana hakkımızı vermek zorundasın" diye çıkıştığını ileri sürmüştü.Yapılan çalışmalarda Sakız'ın ölü bulunduğu alanda HTS ve araç GPS kayıtları incelendi. Ersin Koç'un aracından gelen sinyallerin olay yerine yakın olduğu belirlendi. Koç'a ait işyeri, ev ve ahırda arama yapan ekipler bazı bulgular elde etti. Ersin Koç gözaltına alındıktan sonra ilk itiraf önce kızından daha sonra da eşinden geldi. Lale Koç'un, "Borcumuz vardı. Onu almaya gelmişti, parayı verirken elimi tutup beni öpmeye çalıştı, ben bağırınca eşim de tüfekle Erdal'ı vurdu" dediği öğrenildi. Ersin Koç, eşi Lale Koç ve oğulları 16 yaşındaki S.K. tutuklandı.