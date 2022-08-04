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Giriş Tarihi: 5.8.2022

Katili ayakkabıları ele verdi

Zonguldak Çaycuma’da gurbetçi Ali Genç evinde ölü bulundu. Katil zanlısı, yaşlı adamın evinde kendi ayakkabılarını bırakıp başka ayakkabıları giyerek olay yerinden kaçtı. Evde bırakılan ayakkabılardan kimliği tespit edilen katil zanlısı Fikret Canbaz yakalandı

Katili ayakkabıları ele verdi
4 Temmuz'da Çaycuma'ya bağlı Temenler köyünde meydana gelen olayda, Almanya'dan iznini geçirmek için köyüne gelen E.P., evde dedesi Ali Genç'i (78) hareketsiz olarak buldu. Haber verilmesiyle gelen ekipler Ali Genç'in başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Olay yerinde incelemede bulunan jandarma ekipleri, sahipsiz bir çift ayakkabının kime ait olduğunu belirlemeye çalıştı. Jandarma ekipleri, ayrıca evden kıyafetler alındığı belirlendi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Fikret Canbaz (27) olduğunu, ayağında evden aldığı ayakkabının bulunduğunu tespit etti. Antalya'da yakalanarak Zonguldak'a getirilen Canbaz, ifadesinde Ali Genç'in daha önce kız arkadaşına küfretmesi nedeniyle öldürdüğünü ileri sürdü. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Canbaz, geniş güvenlik önlemleri altında Çaycuma Adliyesi'ne getirildi. Jandarma komandolar adliye binasında önlem aldı. DHA

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Katili ayakkabıları ele verdi
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