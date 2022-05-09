Katili, Finlandiya’dan gelen öz kardeşi çıktı

İstanbul Şişli'de, tek başına yaşadığı dairede 21 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunan 38 yaşındaki Cenk Çağın Ünlü'nün katil zanlısı, kardeşi çıktı. Beyoğlu'ndaki bir otelde yakalanan zanlı Cem İnan Ünlü tutuklandı. Tanınmış bir şarap markasında satış temsilcisi olan Cenk Çağın Ünlü'ye bayramda ulaşmaya çalışanlar, telefona çıkan olmayınca polise ihbarda bulundu. Ertesi gün Şişli Kurşun Sokak'taki eve giden polis, kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla içeri girdi. Evde cesedine ulaşılan Ünlü'nün birkaç gün önce 21 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi. Bir görgü tanığı, "Bayramda bir kişi valizle evden hızlı adımlarla çıktı" deyince bölgedeki kameralar didik didik tarandı.Asayiş Şube Cinayet Masası ekipleri, bahsi geçen kişinin izine ulaşmak için güzergâhı adım adım takip etti. Beyoğlu'daki bir otelde kaldığı belirtilen şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin kimliği şok etkisi yarattı. Olayda kullanılan bıçak ve kanlı kıyafetlerle yakalanan kişi, Cenk Çağın Ünlü'nün öz kardeşi Cem İnan Ünlü çıktı. Cezaevine konulan Cem İnan Ünlü'nün Kanada'daki British Columbia Üniversitesi'nden mezun bir finansçı olduğu, dijital para Akche'nin ekibinde yer aldığı bilgisine ulaşıldı. Akche ile ilgili uluslararası bağlantıları yöneten ve yaşadığı Finlandiya'dan ocak ayında Türkiye'ye gelen Cem Ünlü'nün 7 yabancı dili anadili gibi konuşabildiği kaydedildi.Finlandiya'dan geldikten sonra ailesiyle irtibat kurmadığı belirtilen Cem Ünlü, emniyette verdiği ilk ifadesinde, cinayetle alakasız şeyler anlattı ve susma hakkını kullandı. Cem Ünlü'nün otelde yakalandığı sırada üzerinde bin lira nakit paraya ulaşıldı. Ağabeyini öldüren Cem İnan Ünlü'nün cinayet nedenine ilişkin bir bilgi paylaşmadığı öğrenildi.