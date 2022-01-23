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Giriş Tarihi: 24.1.2022

Katili ihbar edene 1 milyon lira ödül

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Katili ihbar edene 1 milyon lira ödül

12 yıl önce vahşice öldüren amcasının dosyasının faili meçhul olarak rafa kaldırıldığını ifade eden Hüseyin Bilir, “Katil ya da katilleri emniyet yetkililerin ihbar edene 1 milyon TL ödül vereceğiz” dedi.

Adana'nın Aladağ ilçesinde 10 yıl önce kaybolan ve ormanlık alanda elleri bağlandıktan sonra kayaya bağlanarak üzerine tiner dökülüp yakılarak öldürülen Yusuf Bilir'in (52) yeğeni Hüseyin Bilir, amcasının katili ya da katillerinin bulunmasını istiyor. Bilir, "Bugüne kadar katil ya da katiller bulunmadı. Sadece 6 kişi gözaltına alındı ve delil yetersizliğinden serbest kaldı. Katil ya da katilleri bilenleri söyleyene 1 milyon TL ödül vereceğiz" dedi.

CESEDİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU
Olay, 15 Kasım 2010'da Aladağ ilçesi Ebrişim- Tekir Köyü yolu üzerindeki ormanlık alanda meydana geldi. Meydan Yaylası'nda bekar yaşayan Yusuf Bilir, günlük düzenli gerçekleştirdiği yürüyüşe çıkıp, dönmeyince akrabaları ve köy halkı aramaya çıktı. Kereste ticareti yapan Bilir'in ormanlık alanda cesedi bulundu. Adli Tıp Kurumu'na yapılan otopside Bilir'in önce darp edildiği, daha sonra da yakılarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

ACIMIZ BİRAZ OLSUN HAFİFLEYECEK
Olayla ilgili Yusuf Bilir'e 18 bin TL borcu olduğu için köy muhtarı ile birlikte gözaltına alınan 6 kişi yargılandıkları mahkeme tarafından delil yetersizliğinden dolayı beraat etti. Amcasının katil ya da katillerini bilen kişilere 1 milyon TL ödül vereceğini söyleyen Hüseyin Bilir, "Amcamız vahşi bir şekilde öldürüldü. Ancak aradan tam 12 yıl geçmesine rağmen katil ya da katiller bir türlü bulunamadı. Amcamın ellerini bağlayıp sonra kayaya bağladıktan sonra yakarak öldürdüler. Bir de intihar süsü vermek istemişler. Eğer katil ya da katilleri bulunursa acımız biraz hafifleyecek" diye konuştu.

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Katili ihbar edene 1 milyon lira ödül
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