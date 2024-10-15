Katili, kafatasındaki parçalı kırık ve annesi ele verdi

Konya'da pencereden düştü denilen Muhammed Fidancı'nın (29) birlikte alkol aldığı arkadaşı Mustafa İnal (28) tarafından başına demir çubukla vurularak öldürüldükten sonra aşağıya atıldığı ortaya çıktı. Kafatasındaki parçalı kırıktan çözülen cinayeti, şüphelinin annesi itiraf etti.

Konya'da yaşayan Mustafa İnal (28), geçen 15 Temmuz'da 112'yi arayarak, birlikte alkol aldığı arkadaşı Muhammed Fidancı'nın (28) zemin kattaki evlerinin penceresinden düştüğü ihbarında bulundu. Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Fidancı 25 Temmuz'da hayatını kaybetti. İnal, polise verdiği ifadede de arkadaşının alkolün etkisiyle istifra etmek için pencereden sarktığı sırada dengesini kaybedip aşağıya düştüğünü öne sürdü.

MUHAMMED FİDANCI

KAFATASINDAKİ PARÇALI KIRIK CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI

Ancak otopside, Muhammed Fidancı'nın kafatasında parçalı kırık tespit edildi. Yaklaşık 2 metre yükseklikten düşme sonucu böyle bir kırığın olmayacağını bilen ve Fidancı'nın başına sert bir cisimle vurulmuş olabileceğini düşünen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde luminol (ortamdan yok edilmek istenen kan izlerini tespit etmek için kullanılan yöntem) incelemesi yapınca, duvarda Fidancı'nın DNA'sına rastladı. Uzman polis, İnal'ın olaydan sonra duvardaki izleri sildiğini belirledi.

MUSTAFA İNAL

BAŞINA DEMİRLE VURUP, PENCEREDEN ATMIŞ

Gözaltına alınan İnal, cinayeti inkar ederken, evde bulunan annesi Hacer T. (52) "Alkol alırlarken bende içerideki odadaydım. Bağrışma sesleri üzerine yanlarına gittiğimde birbirlerine saldırıyorlardı. Bu sırada oğlum, Muhammed Fidancı'nın kafasına demirle vurdu. Sonra da sürükleyerek pencerenin yanına getirip, aşağıya attı" dedi. Mustafa İnal, tutuklanırken annesi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.