Katili kamera görüntüleri ele verdi

İstanbul Pendik'te 4 ayrı çöp konteynerinde 16 parçaya ayrılmış şekilde cesedi bulunan 8 çocuk babası 79 yaşındaki Nihat Salih cinayeti ile ilgili yakın arkadaşı seyyar satıcı Bilal D. (39) "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı. Cinayet Büro dedektiflerinin incelemelerinde cinayetin kan donduran detayları ortaya çıktı.Çalışmaları konteynerlerin olduğu bölgede yoğunlaştıran polis güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Nihat Salih'in Bilal D'nin evine giderken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri bulundu. İncelemelerde Nihat Salih'in telefon sinyalinin saat 13.15'te kesildiği de saptandı.Kamera görüntülerinin devamında çöpe bir şeyler döken Bilal D.'nin, kovanın sapını peçete ile tuttuğu, kovayı boş bir alana attıktan sonra peçeteyi düşürdüğü, düşürdüğünü fark edince parmak izi bırakmamak için geri dönüp peçeteyi aldığı görüldü.