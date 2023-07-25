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Giriş Tarihi: 25.7.2023 18:26 Son Güncelleme: 25.7.2023 19:49

Katili kendi kanı ele verdi!

Kocaeli Derince İlçesinde meydana gelen olayda,  27 yaşındaki  Kaptan Kırdudu'yu bıçaklayarak ödüren katil zanlısını, olay yerinde  dökülen  kanı yakalattı.  Operasyon ile yakalanan Murat  Ekemen,  tamamlanan işlemleri  sonrası   sevk edildiği adli merciler tarafından  tutuklandı.

ABBAS ÇAKAR
Katili kendi kanı ele verdi!

23 Temmuz 2023 akşamı saat 23:30 sularında, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbarda, Kocaeli Derince ilçesi Yenikent Mahallesinde bulunan Kapalı Pazaryeri karşısında, yol kenarına yakın bir kısımda, yerde yatan erkek olduğu bildirildi Olay yerine giden ekipler, Kaptan Kırdudu isimli gencin karın boşluğu ve sağ baldır bölgesinden kesici alet yaralanması sonucu hayatıını kaybettiğini belirledi. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri ile Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının tespiti ve yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

2 FARKLI KAN ÖRNEĞİ

Kocaeli'nde 20'nin üzerinde faili meçhul cinayet ve kayıp vakasını aydınlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Bür Ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemler sonucu, maktül harici bir başka kişinininde kanının olduğunu tespit etti. Daha sonra bölgede bulunan kameralar izlenerek zanlının Murat Ekemen(41) olabileceği tespit edildi.

KENDİSİ DE YARALANMIŞ

Olayı gerçekleştiren zanlı, 24 Temmuz akşamı, Kocaeli Polisinin düzenlediği operasyon ile yakalandı. Yakalanan şüphelinin, olayda bacağından yaralandığı ve 13 dikiş atıldığı öğrenildi.. Şüphelinin devam eden sorgusu sonucu, olayda kullandığı ve olay sonrası sakladığı bıçakta ele geçirildi.

TUTUKLANDI

2 ay sonra evlenecek olan Kaptan Kırdudu'yu bıçaklayarak ölümüne neden olan ve aynı olayda kendiside yaralanan katil zanlısı Murat Ekemen, emniyette tamamlanan işlemleri sonrasında,sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

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Katili kendi kanı ele verdi!
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