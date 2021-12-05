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Giriş Tarihi: 6.12.2021

Katilin babası da cinayetten tutuklu

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Katilin babası da cinayetten tutuklu

Adana’da, 20 yaşındaki Ekin Gökçe Yıldız’ı katlettiği iddiasıyla tutuklanan Tolga Avcı’nın babası Soner Avcı’nın da 5 ay önce bir taksiciyi öldürdüğü ortaya çıktı

Adana'da, Ekin Gökçe Yıldız'ı (20) göğsünden vurarak öldürdüğü iddia edilen 30 yaşındaki Tolga Avcı'nın babası Soner Avcı'nın da (53) katil olduğu ortaya çıktı. Baba Avcı'nın, eşini fuhuş amaçlı taşıdığını ileri sürdüğü taksi şoförü Fazıl Yoğun'u öldürmek suçundan cezaevinde olduğu öğrenildi.



EŞİ DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
24 Kasım'da merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrumunda, Ekin Gökçe Yıldız'ın cansız bedeni bulunmuştu. Konuyla ilgili gözaltına alınan Tolga Avcı tutuklandı. Zanlı Tolga Avcı, silahla vurulduğu belirlenen genç kadının intihar ettiğini öne sürdü. 3 yaşında bir kız çocuğu sahibi olan Ekin Gökçe Yıldız'ın eşi Selçuk Fakıoğlu'nun da 5 Ağustos 2019'da cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı.



MÜŞTERİ GİBİ BİNDİ
Tolga Avcı'nın babası Soner Avcı'nın da cinayet suçundan tutuklu bulunduğu öğrenildi. Çukurova'da, geçtiğimiz 24 Haziran'da, 47 yaşındaki taksici Fazıl Yoğun, müşteri gibi aracına binen Soner Avcı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı Avcı, polisin 300'e yakın güvenlik kamerasını incelemesi sonucu yakalanıp tutuklandı. Soner Avcı'nın, "Uyuşturucu ticareti" suçundan girdiği cezaevinden bir süre önce tahliye olduğu, bu süre zarfında eşinin fuhuş yaptığından şüphelendiği, Yoğun'u da eşini gideceği yerlere bıraktığı için öldürdüğü öne sürüldü.

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Katilin babası da cinayetten tutuklu
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